Просто быть в команде: практически половина штата "Ингосстраха" — молодежь

По статистике "Ингосстраха", молодежь до 35 лет составляет практически половину штата компании — более 45%. В честь Дня молодежи рассказали о молодых сотрудниках компании, и как "Ингосстрах" привлекает их.
Одно из важнейших направлений развития компании − работа с молодыми специалистами и развитие программ стажировок. За период с июня 2023 по июнь 2024 года в компанию пришло более 2,3 тысяч молодых сотрудников. Чаще всего они выбирают направления аналитики, сопровождения клиентов, операционной работы и электронной коммерции.
В этом году в компанию пришли уже более 250 студентов, которые проходят стажировку как в головном офисе в Москве, так и в регионах присутствия. Самыми популярными направлениями для стажеров в 2024 году стали аналитика, IT и маркетинг. В рамках программы стажировки #ingosstart действует система наставничества, которая помогает быстро адаптироваться и влиться в командную работу. Занимаясь развитием молодых специалистов и стажеров, компания проявляет ответственность за будущее, передавая знания от сегодняшних лидеров к следующему поколению.
Эксперты компании регулярно проводят лекции, мастер-классы для студентов МГУ им. М. В. Ломоносова, РАНХиГС, Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и других, организуют экскурсии в офисы компании в Москве и регионах, познавательные мероприятия, круглые столы и конкурсы. Ежегодно для студентов "Ингосстрах" проводит INGOsight — конкурс им. В. И. Щербакова, направленный на поиск нестандартных идей и решений для страховой отрасли.
"Работа с молодежью является важной частью развития компании. Ребята привносят свежие идеи, новые решения и полны энтузиазма. Мы выстраиваем систему привлечения молодых талантов через амбассадоров. Это эксперты компании и преподаватели учебных заведений, которые вовлечены в культуру "Ингосстраха", разделяют корпоративные ценности и готовы рекомендовать нам лучших студентов. Это ребята, зарекомендовавшие себя в учебе, спорте и внеучебных проектах. Бизнес, HR и система образования работают сообща, чтобы знакомить молодежь с культурой и принципами работы компании. Инвестируя в молодые таланты, мы помогаем бизнесу и работаем на перспективу", − отметила Виктория Таланова, начальник управления "Корпоративный университет" "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.