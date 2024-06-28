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Страхование Финансы

Просто быть в команде: практически половина штата "Ингосстраха" — молодежь

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По статистике "Ингосстраха", молодежь до 35 лет составляет практически половину штата компании — более 45%. В честь Дня молодежи рассказали о молодых сотрудниках компании, и как "Ингосстрах" привлекает их.

Одно из важнейших направлений развития компании − работа с молодыми специалистами и развитие программ стажировок. За период с июня 2023 по июнь 2024 года в компанию пришло более 2,3 тысяч молодых сотрудников. Чаще всего они выбирают направления аналитики, сопровождения клиентов, операционной работы и электронной коммерции.

В этом году в компанию пришли уже более 250 студентов, которые проходят стажировку как в головном офисе в Москве, так и в регионах присутствия. Самыми популярными направлениями для стажеров в 2024 году стали аналитика, IT и маркетинг. В рамках программы стажировки #ingosstart действует система наставничества, которая помогает быстро адаптироваться и влиться в командную работу. Занимаясь развитием молодых специалистов и стажеров, компания проявляет ответственность за будущее, передавая знания от сегодняшних лидеров к следующему поколению.

Эксперты компании регулярно проводят лекции, мастер-классы для студентов МГУ им. М. В. Ломоносова, РАНХиГС, Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и других, организуют экскурсии в офисы компании в Москве и регионах, познавательные мероприятия, круглые столы и конкурсы. Ежегодно для студентов "Ингосстрах" проводит INGOsight — конкурс им. В. И. Щербакова, направленный на поиск нестандартных идей и решений для страховой отрасли.

"Работа с молодежью является важной частью развития компании. Ребята привносят свежие идеи, новые решения и полны энтузиазма. Мы выстраиваем систему привлечения молодых талантов через амбассадоров. Это эксперты компании и преподаватели учебных заведений, которые вовлечены в культуру "Ингосстраха", разделяют корпоративные ценности и готовы рекомендовать нам лучших студентов. Это ребята, зарекомендовавшие себя в учебе, спорте и внеучебных проектах. Бизнес, HR и система образования работают сообща, чтобы знакомить молодежь с культурой и принципами работы компании. Инвестируя в молодые таланты, мы помогаем бизнесу и работаем на перспективу", − отметила Виктория Таланова, начальник управления "Корпоративный университет" "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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