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Общество

Прокуратура требует от администрации Богатовского района компенсации за нападения собак

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Богатовском районе Самарской области прокуратура подала в суд иски с требованиями о компенсации морального вреда от нападения бездомных животных.

В 2023 г. в районную больницу в 2023 г. обратилось 13 человек, пострадавших от нападения собак, в том числе дети. Прокуратура посчитала, что органы местного самоуправления не ведут контроль за бездомными животными и не направляют сами заявки в специализированную организацию.

В интересах пяти несовершеннолетних прокурор направил в суд иск с требованиями о компенсации морального вреда.

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