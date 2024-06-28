Прокуратура требует от администрации Богатовского района компенсации за нападения собак

В Богатовском районе Самарской области прокуратура подала в суд иски с требованиями о компенсации морального вреда от нападения бездомных животных.

В 2023 г. в районную больницу в 2023 г. обратилось 13 человек, пострадавших от нападения собак, в том числе дети. Прокуратура посчитала, что органы местного самоуправления не ведут контроль за бездомными животными и не направляют сами заявки в специализированную организацию.

В интересах пяти несовершеннолетних прокурор направил в суд иск с требованиями о компенсации морального вреда.