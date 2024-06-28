Прокуратура требует от администрации Богатовского района компенсации за нападения собак

В Богатовском районе Самарской области прокуратура подала в суд иски с требованиями о компенсации морального вреда от нападения бездомных животных.
В 2023 г. в районную больницу в 2023 г. обратилось 13 человек, пострадавших от нападения собак, в том числе дети. Прокуратура посчитала, что органы местного самоуправления не ведут контроль за бездомными животными и не направляют сами заявки в специализированную организацию.
В интересах пяти несовершеннолетних прокурор направил в суд иск с требованиями о компенсации морального вреда.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?