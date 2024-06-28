26-27 июня в Самаре прошла IX Международная конференция "Климат, плодородие почв, агротехнологии-2024". Конференция объединила порядка 500 представителей научных коллективов, сельхозпроизводителей, представителей государственных органов, бизнеса, финансовых и общественных организаций из разных регионов России и ряда стран.

Спикерами стали участники из шести стран, представители ведущих российских научных и учебных учреждений ближнего и дальнего зарубежья. Сельхозпроизводители поделились опытом внедрения почвозащитного ресурсосберегающего земледелия (ПРЗ), позволяющего эффективно депонировать углерод и восстанавливать биоту почвы, тем самым сохраняя плодородие земель.

Организаторами конференции выступили НП "Национальное движение сберегающего земледелия", форум "Петербургский диалог", РАН, ТПП РФ, РАНХиГС, ФИЦ "Почвенный институт имени В. В. Докучаева", Самарский университет, Самарский государственный аграрный университет, Самарский государственный медицинский университет, при поддержке Минобрнауки РФ (в рамках проекта FSSS-2024-0022) и Министерства сельского хозяйства РФ.

В первый день конференции состоялось торжественное открытие конференции и пленарное заседание. Открыли конференцию заместитель президента РАН, председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса, академик РАН Петр Чекмарев, и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Игорь Андреев, депутат Государственной думы Андрей Аникеев, президент Национального движения сберегающего земледелия Людмила Орлова, директор Самарского федерального исследовательского центра РАН, академик Сергей Шевченко, президент ЕSG Бизнес-клуба Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Галина Фомина.

Спикеры отметили актуальность повестки конференции, большую теоретическую и практическую значимость форума для развития конструктивного диалога и продуктивного обмена мнениями.

Целями проведения конференции стали обсуждение текущего состояния российских почв и выработка инструментов выполнения указов президента по реализации природоподобных технологий, декарбонизации и функционирования стратегии низкоуглеродного развития РФ, в том числе создание аграрных климатических проектов, аграрного национального карбонового рынка, процедуры подсчета и выпуска углеродных единиц, вопросов в области почвосбережения, природоподобных технологий, а также развития используемых инструментов и мер по достижению национальных целей устойчивого развития (ЦУР), создания российских механизмов валидации, признанных странами БРИКС. Участники обсудили актуальные для общества вопросы устойчивого развития в области плодородия почв и агротехнологий и познакомились с опытом зарубежных коллег.

Впервые на одной площадке собрались российские аграрии, внедряющие практики почвосберегающего земледелия, политики, представители банков, верификаторы, ведущие ученые и представители крупного и малого бизнеса, которые обсудили аспекты эффективного применения природоподобных технологий и практик ПРЗ, оценку углеродного следа и расчет углеродных единиц, разработку климатических проектов, "зеленые" инвестиций, эффективные пути экологизации сельхозпроизводства и другие инновационные механизмы поддержки внедрения климатоориентированного устойчивого агропроизводства.

Во второй день конференции состоялся День поля на территории хозяйства "Орловка-АИЦ", которое является площадкой первого аграрного карбонового полигона в России "АгроИнженерия". Были представлены посевы культур озимой и яровой твердой пшеницы, сои, льна и гороха с применением ПРЗ, биологических методов защиты растений и сохранения микробиома почвы, была продемонстирована техника и исследовательское оборудование для дистанционного мониторинга парниковых газов, разработанное Самарским университетом (портативный хроматограф, гиперспектральная камера, БПЛА), используемое для исследований, которые проводятся участниками научного коллектива в рамках Проекта аграрный карбоновой полигон "АгроИнженерия".

В рамках работ реализуется климатический проект, ведется учет углеродных единиц, проведена оценка углеродного следа сельхозпродукции за пять лет, оценка эффективности возврата макро- и микроэлементов в почву с растительными остатками, а также ведутся уникальные исследования по изучению микробиома почвы культуромным и метагеномным методами.

По итогам работы конференция была принята резолюция о необходимости принятия программных мер по модернизации АПК и формированию новой парадигмы развития, подразумевающей использование природоподобных почвосберегающих технологий, широкую биологизацию сельского хозяйства, изучение микробиома почвы, растений, возможности управления им, а также изучение органического углерода почв, внедрение механизмов подсчета углеродных единиц, углеродного следа, создание основы аграрного карбонового рынка, производство сельхозпродукции с низким углеродным следом.

Участники конференции особенно отметили, что сельхозтоваропроизводители, применяющие природоподобные технологии почвозащитного ресурсосберегающего земледелия, должны получать дополнительные меры государственной поддержки, в том числе в виде компенсаций за депонирование углерода и сохранение российских почв.