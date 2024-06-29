Парому на маршруте Самара — Рождествено добавили рейсов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 29 июня, на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский Спуск) — с. Рождествено" назначаются дополнительные рейсы, сообщает "Самарское речное пассажирское предприятие".