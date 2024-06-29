Скончался бывший глава регионального УФСБ Валерий Колупаев

В субботу, 29 июня, у себя дома на 79-м году жизни в результате продолжительной болезни скончался экс-начальник УФСБ России по Самарской области Валерий Колупаев. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Генерал-лейтенант Колупаев возглавлял областное управление ФСБ в один из самых тяжелых, переломных периодов: с 1995 по 2002 годы. До этого он служил в УКГБ-УФСБ на различных должностях, был начальником отдела кадров, зам.начальника управления. После выхода на пенсию занимался ветеранской и общественной работой. В 2011-2020 — входил в состав региональной Общественной палаты.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?