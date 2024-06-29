Скончался бывший глава регионального УФСБ Валерий Колупаев

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В субботу, 29 июня, у себя дома на 79-м году жизни в результате продолжительной болезни скончался экс-начальник УФСБ России по Самарской области Валерий Колупаев. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.