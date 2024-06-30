Александр Бастрыкин взял на контроль дело самарчанки о нарушении жилищных прав

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Самарской области о нарушении жилищных прав ее семьи.
В приемную председателя СК России А. И. Бастрыкина "ВКонтакте" обратилась многодетная мать из Самарской области. Она сообщила о нарушении жилищных прав ее семьи при переселении из аварийного многоквартирного дома, 1930 года постройки, в 2014 г. признанного непригодным для проживания и подлежащим сносу.
В настоящее время женщине предложено заключить договор мены жилого помещения. Несмотря на то, что в документе указано, что недвижимость предоставляется без доплаты, ее вынуждают выплатить разницу в стоимости квартир по рыночной цене.
В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...