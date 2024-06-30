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Происшествия

Александр Бастрыкин взял на контроль дело самарчанки о нарушении жилищных прав

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Самарской области о нарушении жилищных прав ее семьи.

В приемную председателя СК России А. И. Бастрыкина "ВКонтакте" обратилась многодетная мать из Самарской области. Она сообщила о нарушении жилищных прав ее семьи при переселении из аварийного многоквартирного дома, 1930 года постройки, в 2014 г. признанного непригодным для проживания и подлежащим сносу.

В настоящее время женщине предложено заключить договор мены жилого помещения. Несмотря на то, что в документе указано, что недвижимость предоставляется без доплаты, ее вынуждают выплатить разницу в стоимости квартир по рыночной цене.

В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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