В Кинельском районе в ДТП на "встречке" пострадали два человека

В субботу, 29 июня, в 20:30 в Кинельском районе 55-летний водитель на Volkswagen Polo на 18 км дороги "Кинель - Богатое - Спиридоновка - Домашка - "Самара-Оренбург" пересек сплошную линию разметки, выехал на "встречку" и столкнулся с MAN TGS c полуприцепом KOEGEL под управлением 37-летнего водителя.

С места ДТП госпитализированы оба водителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.