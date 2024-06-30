В Самаре пресечена работа незаконной переправы через Волгу

В субботу, 29 июня, в Самаре в ходе патрулирования установлен судоводитель, который перевозил пассажиров в отсутствие необходимой лицензии через Волгу.

Мужчина задержан, в отношении него проводится проверка. Судно изъято работниками транспортной полиции.

Рейд совершен Куйбышевской транспортной прокуратурой совместно с Центром ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области, Средневолжским ЛУ МВД России на транспорте и Управлением Росгвардии по Самарской области.

В июле совместные проверки запланированы на постоянной основе, как и рейды по выявлению лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, по судоводителям, которые эксплуатируют гидроциклы.