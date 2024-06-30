В Самаре пресечена работа незаконной переправы через Волгу

В субботу, 29 июня, в Самаре в ходе патрулирования установлен судоводитель, который перевозил пассажиров в отсутствие необходимой лицензии через Волгу.
Мужчина задержан, в отношении него проводится проверка. Судно изъято работниками транспортной полиции.
Рейд совершен Куйбышевской транспортной прокуратурой совместно с Центром ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области, Средневолжским ЛУ МВД России на транспорте и Управлением Росгвардии по Самарской области.
В июле совместные проверки запланированы на постоянной основе, как и рейды по выявлению лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, по судоводителям, которые эксплуатируют гидроциклы.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?