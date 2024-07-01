В Самаре скорректировали расписание автобуса № 63

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Перевозчик ООО "Самара Авто Газ" скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63, следующем от а/ст "Аврора" до остановки "Совхоз "Рубежное". Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары