В Самаре скорректировали расписание автобуса № 63

Перевозчик ООО "Самара Авто Газ" скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63, следующем от а/ст "Аврора" до остановки "Совхоз "Рубежное". Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
"Месяц назад, на горячую линию по транспорту обратились жители совхоза "Рубежное", попросили увеличить количество машин на маршруте и уменьшить интервал ожидания. С 1 июля скорректировано расписание на маршруте. Сохраняйте, ждм обратной связи: 8(846) 207 70-11", - отмечается в сообщении.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
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