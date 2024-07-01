В Самаре запретили посещать лес в Красноглинском районе

Региональный минлесхоз опубликовал приказ, в соответствии с которым вводится ограничение пребывания граждан в лесах.

В частности, с 29 июня по 7 июля установлен запрет на пребывание в лесах на территории Ново-Буянского лесничества Задельненского участкового лесничества квартала 124 — 120 и 145 — 149 (Красноглинский район Самары).