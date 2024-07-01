В ФАС возбудили дело в отношении "Самарских терм"

Самарское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Самарские Термы". Поводом послужило размещение рекламы на официальной странице группы в "ВКонтакте", сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
По обращению Управления Роскомнадзора Самарское УФАС рассмотрело вопрос, связанный с рекламой на странице компании "Самарские Термы" в "ВКонтакте".
Из заявления и скриншотов видно, что в декабре в соцсети был опубликован пост о новогоднем розыгрыше призов, требующем подписки на сообщество партнерской компании "Мидии и Гады" с прикрепленной ссылкой.
"Поскольку в данном розыгрыше имеется призыв к участию и ссылки на другие сообщества, отсутствие меток "Реклама" и информации о рекламодателе в посте, это является нарушением рекламного законодательства", - отмечается в сообщении.
В связи с этим ведомство возбудило в отношении ООО "Самарские Термы" дело по признакам нарушения п. 16 ст. 18.1 ФЗ "О рекламе".
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
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