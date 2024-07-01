69 пьяных автомобилистов поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 28 июня по 30 июня, в Самарской области во время рейдов сотрудники Госавтоинспекции задержали 69 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Также 227 автомобилистов нарушили правила тонировки, 42 — неправильно перевозили детей. Кроме того, 39 водителей не пропустили пешеходов на переходах, а сами пешеходы нарушили ПДД 39 раз.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...