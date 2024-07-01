69 пьяных автомобилистов поймали за три дня в Самарской области

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За три дня, с 28 июня по 30 июня, в Самарской области во время рейдов сотрудники Госавтоинспекции задержали 69 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области