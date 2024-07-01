НОВИКОМ обновил категории повышенного кешбэка

Дочерний банк Ростеха обновил категории товаров, по которым можно получить повышенный кешбэк. С 1 июля по 31 августа держатели социально-платежных карт НОВИКОМа смогут вернуть до 7% за покупки в ряде категорий.

НОВИКОМ внимательно анализирует траты своих клиентов и в соответствии с сезонным спросом регулярно актуализирует категории товаров, входящих в программу лояльности "Кешбэк". Так, с 1 июля возврат в размере 5% от стоимости возможен за приобретение авиабилетов, за покупки в магазинах игрушек и детской одежды, магазинах бытовой техники, покупки товаров в аптеках, спортивных магазинах и при оплате отелей. За оплату топлива и покупки в магазинах и кафе на АЗС можно вернуть 7% от потраченной суммы. Обновленный перечень категорий действует до 31 августа 2024 года.

Подключить программу лояльности "Кешбэк" к одной или нескольким картам НОВИКОМа можно в мобильном приложении, интернет-банке, контакт-центре, офисе или через персонального менеджера в организации, являющейся зарплатным партнером банка.

Категории повышенного кешбэка можно самостоятельно выбрать в мобильном приложении и личном кабинете интернет-банка. Клиент может выбрать четыре категории из семи предложенных.