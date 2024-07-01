С 1 июля перекроют ул. Советской Армии в Самаре

С 1 июля с 22:00 будет закрыто движение на ул. Сов.Армии на участке от Московского шоссе до ул. Стара-Загора для работ на водоводе.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и пути объезда. Ориентировочная дата окончания работ — 3 июля.