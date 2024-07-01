В Самарской области пройдет Всероссийский творческий фестиваль "Семья России"

С 6 по 9 июля в Самарской области пройдет Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества "Семья России".

7 июля в 15:00 в рамках фестиваля начнут работу интерактивные площадки, а в 16:00 в Этнопарке Дружбы Народов пройдет Гала-концерт.

Зрители познакомятся с творчеством самобытных семейных коллективов со всей России, будут работать национальные дома и подворья, ремесленные ряды с мастер-классами для детей и взрослых. Все желающие смогут принять участие в народных играх и обрядах, узнают секреты успешных творческих союзов в рамках семейного лектория. Вход для всех гостей будет бесплатным.

"В этнопарке мы организовали самые разные творческие локации для семейной аудитории. Мастерские, семейный театр и библиотека, лекторий, ремесленные ряды. Все это для того, чтобы и зрители, и участники смогли увидеть всю красоту народного творчества, качественно провести время с детьми, познакомиться и пообщаться между собой, завязать дружеские и профессиональные контакты и еще раз почувствовать великую силу семьи", — рассказал организатор фестиваля, директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин.

Участников фестиваля также ждут концертные и экскурсионные программы, вечер дружбы "За семейным столом", интеллектуальная игра "Сила традиций", выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы для участников и гостей фестиваля, творческая лаборатория на тему "Отечественная этнопедагогика и традиционная культура в семейном воспитании", фотовыставка "Семейный альбом".

Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества "Семья России" в Самаре станет центральным событием большой общероссийской фестивальной программы народного творчества, которая реализуется в Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, при грантовой поддержке Министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома народного творчества имени Д. В. Поленова.

Учитывая богатый культурный и туристический потенциал Самарской области, а также успешный опыт реализации проектов федерального масштаба, организаторами было принято решение провести фестиваль на территории нашего региона.

Участниками фестиваля стали семейно-родственные коллективы и творческие объединения, которые сохраняют традиции и культуру народов России в самых разных жанрах: народное пение и музыка, традиционная культура, декоративно-прикладное искусство. В масштабном культурном проекте принимают участие 23 семейных песенных и фольклорных коллектива из 24 регионов России: республик Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Саха (Якутия), Луганской Народной Республики, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской и Самарской областей, Забайкальского края. Свое творчество покажут также 12 семейных династий мастеров и ремесленников из Алтайского края, Владимирской, Калининградской, Нижегородской, Челябинской и Самарской областей.

"Традиции — это душа семьи, ее духовные скрепы. Наша общая задача создать условия для их сохранения и возрождения. Этому способствует и фестиваль "Семья России", имеющий большую историю. Впервые он состоялся в 1994 году и за эти годы объединил тысячи творческих семей. В этом году мы добавили в проект много новых форматов, которые будут интересны и детям, и родителям, и бабушкам с дедушками", — рассказала директор Государственного Российского Дома народного творчества имени им. В. Д. Поленова Тамара Пуртова.

Добраться до комплекса можно на общественном транспорте (автобус № 80 — маршрут автобуса от железнодорожного вокзала, остановка "Поликлиника", до остановки "Парк дружбы народов"), на электропоезде (железнодорожный остановочный пункт "Парк дружбы народов"), на автомобиле (маршрут в "Волгаре" по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до "Парка дружбы народов").

Транспортная доступность в день проведения фестиваля будет также обеспечена следующими городскими маршрутами: № 5д "пос. Сухая Самарка — Губернский рынок" и № 86 пл. Революции — пос. Рубежный" по регулируемым тарифам (с предоставлением льгот), а также маршрутом № 85 "113 км — пл. Революции" (по нерегулируемым тарифам), которые следуют до пересечения ул. Александра Солженицына и ул. Осетинской.

Сделать семейный фестиваль еще ближе к жителям Самарского региона помогут автоклубы, приобретенные на средства национального проекта "Культура". Передвижные мини-клубы на колесах помогут самодеятельным артистам из регионов РФ дать выездные концерты за пределами областной столицы. В рамках фестиваля запланировано два выездных мероприятия — в Алексеевский и Волжский районы.