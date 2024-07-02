Прокуратура добилась перерасчета платы за горячую воду в Жигулевске

В результате принятых прокуратурой города Жигулевска мер жителям произведен перерасчет размера платы за горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
В Жигулевске обновляют сети горячего водоснабжения и отопления котельной № 13. В связи с этим в микрорайоне В-1 более двух недель отсутствовало горячее водоснабжение.
Прокуратура города организовала рабочее совещание с представителями администрации, ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний.
"Принятые меры координационного характера привели к выполнению ООО "СамРЭК Эксплуатация" перерасчета размеры платы за горячее водоснабжение более 1 тыс. жителям на сумму 483 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.
Также в надзорном ведомстве сообщили, что прокурорская проверка продолжается. По ее результатам будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?