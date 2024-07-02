Прокуратура добилась перерасчета платы за горячую воду в Жигулевске

В результате принятых прокуратурой города Жигулевска мер жителям произведен перерасчет размера платы за горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В Жигулевске обновляют сети горячего водоснабжения и отопления котельной № 13. В связи с этим в микрорайоне В-1 более двух недель отсутствовало горячее водоснабжение.

Прокуратура города организовала рабочее совещание с представителями администрации, ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний.

"Принятые меры координационного характера привели к выполнению ООО "СамРЭК Эксплуатация" перерасчета размеры платы за горячее водоснабжение более 1 тыс. жителям на сумму 483 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Также в надзорном ведомстве сообщили, что прокурорская проверка продолжается. По ее результатам будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.