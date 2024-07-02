В Хворостянском районе утонул 20-летний парень

Во вторник, 2 июля, стало известно о ЧП в Хворостянском районе. Здесь утонул 20-летний парень, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
"Во вторник, 2 июля, в 07:05, в дежурную смену поступило сообщение о происшествии на воде в Хворостянском районе Самарской области. Из озера Морозиха очевидцы извлекли погибшего мужчину 2004 г.р.", - отмечается в сообщении.
Причины и обстоятельства гибели человека устанавливаются.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...