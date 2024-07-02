В Хворостянском районе утонул 20-летний парень

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Во вторник, 2 июля, стало известно о ЧП в Хворостянском районе. Здесь утонул 20-летний парень, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области