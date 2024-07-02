Продлен прием заявок в проект "Команда развития Самарской области"

Прием заявок в "Команду развития Самарской области" продлен до 5 июля 2024 года. Подать заявку можно сайте.
Напомним, по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева была разработана программа по формированию кадрового резерва из числа жителей региона, обладающих необходимым опытом, компетенциями и желающих участвовать в работе по развитию области.
Каждый житель Самарской области может заполнить анкету на портале "Кадросфера", предложив свой проект, высказав идеи по развитию региона.
Заявителям будет предложено заполнить простую форму с личными и контактными данными, коротким резюме.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?