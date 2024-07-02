Продлен прием заявок в проект "Команда развития Самарской области"

Прием заявок в "Команду развития Самарской области" продлен до 5 июля 2024 года. Подать заявку можно сайте.

Напомним, по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева была разработана программа по формированию кадрового резерва из числа жителей региона, обладающих необходимым опытом, компетенциями и желающих участвовать в работе по развитию области.

Каждый житель Самарской области может заполнить анкету на портале "Кадросфера", предложив свой проект, высказав идеи по развитию региона.

Заявителям будет предложено заполнить простую форму с личными и контактными данными, коротким резюме.