"Росгосстрах" напоминает: риск "противоправные действия третьих лиц" входит в базовые страховые продукты

Такой риск, как "противоправные действия третьих лиц" — а именно кража, разбой, грабеж, умышленное повреждение имущества — входит в базовые продукты "Росгосстраха" и по умолчанию применяется ко всем договорам по страхованию имущества физических лиц, — рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова.
Также кражи и грабежи относятся к самым распространённым страховым случаям с имуществом граждан: по итогам прошлого года они снова оказались на четвертом месте среди обращений клиентов в частном секторе — на них пришлось порядка 7% заявлений. В целом же ежегодно страховщик фиксирует около 1,5 тыс. обращений, связанных с кражами и грабежами.
Обворовать могут как квартиру в многоэтажном доме, так и частное домостроение. Но в целом граждане предпочитают страховать частные дома, в первую очередь потому, что они подвержены большему количеству рисков. В общем количестве обращений в "Росгосстрах" доля владельцев строений (домов, дач, гаражей, бань) в 2,5 раза выше, чем владельцев квартир.
Более чем вековой опыт компании по страхованию имущественных рисков позволяет специалистам "Росгосстраха" разрабатывать предложения, максимально учитывающие все основные имущественные риски собственников недвижимости и с минимальным количеством исключений.
От пожара, взрыва, стихийных бедствий, кражи, грабежа и т. д. застраховать можно само здание, инженерное оборудование, имущество в доме. Также физическое лицо может застраховать принадлежащие ему ювелирные изделия, предметы искусства и иные ценности. Пакет рисков, от которых можно застраховать подобные изделия, обычно такой же, как и при страховании недвижимости и домашнего имущества. Ценности принимаются на страхование только при наличии документов, подтверждающих их стоимость, причем от экспертов и организаций, которым страховая компания доверяет.
Москва и Подмосковье относятся к регионам, жители которых чаще всего сообщают о наступлении страхового события с недвижимостью или домашним имуществом в частном секторе. Общий же объем выплат "Росгосстраха" в 2023 году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,04 млрд рублей — эта сумма почти на 6,5% больше, чем годом ранее.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.