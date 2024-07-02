Странную смерть двух жителей Самары в Оренбуржье расследуют как убийство по неосторожности

По факту смерти двух жителей Самары в Оренбургской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об в СУ СУ по Оренбургской области сообщили в ответ на запрос Волга Ньюс.

Напомним, тела двух жителей Самары Михаила Федорова и Максима Благодатского были обнаружены в Бугурусланском районе Оренбургской области в начале июня. Они находились на заднем сиденье Михаила около села Пилюгино.

Один из знакомых погибших обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование на контроль. Как следует из обращения, 42-летние Михаил и Максим рассказывали близком, что в составе бригады занимались незаконной добычей нефтепродуктов из магистрального трубопровода в районе сел Асекеево и Заглядино. Добытые нефтепродукты якобы перевозили на месторождение нефти около села Пилюгино, откуда потом сдавали на нефтебазу, как добытые законным путем.

Вечером 27 мая Михаил позвонил супруге и сказал, что он в ночь выходит на "новый объект". После этого связь с ним пропала. А спустя неделю полицейские сообщили семьям о найденных телах.

По словам знакомых погибших, полицейские говорят о возможном отравлении. По неофициальной версии, мужчины якобы отравились попутным нефтяным газом при работе с нефтеврезкой. Однако не ясно как они оказались в машине. Кроме того, у Михаила имелись два ранения в области головы.