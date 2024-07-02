Страховой Дом ВСК с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" ускорил процесс урегулирования ДТП для автовладельцев

Страховой Дом ВСК расширил возможности для упрощенного урегулирования ДТП в рамках ОСАГО и каско. В 2024 году компания масштабировала проект по обмену данными с "ЭРА-ГЛОНАСС" — госинформсистема аварийного оповещения была интегрирована с ВСК через API. За 3,5 месяца с момента запуска проекта более 3,6 тыс. аварий с участием застрахованных транспортных средств было проверено при помощи "ЭРА-ГЛОНАСС".

Ранее Страховой Дом ВСК первым среди компаний отрасли принял участие в пилоте Open API на площадке Ассоциации ФинТех. После успешного пилотирования технология была масштабирована на всю компанию.

ВСК оперативно получает от "ЭРА-ГЛОНАСС" через API цифровые данные о времени и месте ДТП, что значительно увеличивает скорость урегулирования страхового события.

Урегулирование по каско и ОСАГО в ВСК доступно для всех транспортных средств, подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС". На данный момент число таких авто в России превысило 11 млн.

"Важнейшей частью стратегии ВСК является цифровизация процессов для улучшения клиентского сервиса. В этой части взаимодействие с "ЭРА-ГЛОНАСС" через открытые API — это важный как для нашей компании, но и для всей отрасли. На данный момент примерно 20% автомобилей по всей стране подключены к системе аварийного оповещения. Это позволяет повысить безопасность водителя и пассажиров, а теперь — еще и значительно сократить сроки урегулирования ДТП, упростить весь процесс. Также важно, что на площадке Ассоциации ФинТех мы получаем возможность поддержать инициативы, способные доказывать свою востребованность клиентами", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

"Юридически значимые данные госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяют страховым компаниям развивать существующие и создавать новые сервисы для удобства миллионов автомобилистов. Совместный проект с ВСК, отработка на площадке Ассоциации ФинТех, ускоряют цифровую трансформацию страхового рынка. Помимо упрощения урегулирования при ДТП, открываются перспективы развития умного страхования как для автовладельцев, так и для логистических компаний. Например, использование нашей платформы мониторинга транспорта, созданной на инфраструктуре "ЭРА-ГЛОНАСС", позволит создать новые аналитические цифровые инструменты для программ страхования грузов", — заключил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.