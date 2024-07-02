Страховой Дом ВСК с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" ускорил процесс урегулирования ДТП для автовладельцев

Страховой Дом ВСК расширил возможности для упрощенного урегулирования ДТП в рамках ОСАГО и каско. В 2024 году компания масштабировала проект по обмену данными с "ЭРА-ГЛОНАСС" — госинформсистема аварийного оповещения была интегрирована с ВСК через API. За 3,5 месяца с момента запуска проекта более 3,6 тыс. аварий с участием застрахованных транспортных средств было проверено при помощи "ЭРА-ГЛОНАСС".
Ранее Страховой Дом ВСК первым среди компаний отрасли принял участие в пилоте Open API на площадке Ассоциации ФинТех. После успешного пилотирования технология была масштабирована на всю компанию.
ВСК оперативно получает от "ЭРА-ГЛОНАСС" через API цифровые данные о времени и месте ДТП, что значительно увеличивает скорость урегулирования страхового события.
Урегулирование по каско и ОСАГО в ВСК доступно для всех транспортных средств, подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС". На данный момент число таких авто в России превысило 11 млн.
"Важнейшей частью стратегии ВСК является цифровизация процессов для улучшения клиентского сервиса. В этой части взаимодействие с "ЭРА-ГЛОНАСС" через открытые API — это важный как для нашей компании, но и для всей отрасли. На данный момент примерно 20% автомобилей по всей стране подключены к системе аварийного оповещения. Это позволяет повысить безопасность водителя и пассажиров, а теперь — еще и значительно сократить сроки урегулирования ДТП, упростить весь процесс. Также важно, что на площадке Ассоциации ФинТех мы получаем возможность поддержать инициативы, способные доказывать свою востребованность клиентами", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
"Юридически значимые данные госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяют страховым компаниям развивать существующие и создавать новые сервисы для удобства миллионов автомобилистов. Совместный проект с ВСК, отработка на площадке Ассоциации ФинТех, ускоряют цифровую трансформацию страхового рынка. Помимо упрощения урегулирования при ДТП, открываются перспективы развития умного страхования как для автовладельцев, так и для логистических компаний. Например, использование нашей платформы мониторинга транспорта, созданной на инфраструктуре "ЭРА-ГЛОНАСС", позволит создать новые аналитические цифровые инструменты для программ страхования грузов", — заключил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.