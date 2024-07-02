Молодые специалисты ОДК-Кузнецов приняли участие в региональном Дне молодежи

Молодые специалисты самарского предприятия ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) приняли участие в мероприятиях Дня молодежи в Самаре. Более тысячи гостей посетили стенд ОДК-Кузнецов и получили консультацию о трудоустройстве на одно из крупнейших промышленных предприятий региона, образовательных программах для работников и карьерных возможностях.

День молодежи стартовал в правительстве Самарской области, где состоялась встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с лидерами молодежных общественных организаций региона. ОДК-Кузнецов представлял слесарь-сборщик ракетных двигателей Валентин Сульянов, активист направления общественной деятельности, волонтерства и профориентационных мероприятий молодежного движения ОДК-Кузнецов.

На основной площадке фестиваля в Молодежном многофункциональном центре специалисты учебного центра ОДК-Кузнецов консультировали по трудоустройству, рассказывали об образовательных проектах "Крылья Ростеха" и "Инженерный старт" и карьерных возможностях на двигателестроительном предприятии. Локацию ОДК-Кузнецов посетили более тысячи участников.

"Под категорию "молодых специалистов" в ОДК-Кузнецов попадает более 4 тыс. рабочих, инженеров, конструкторов, которые непрерывно осваивают новые программы, технологии, материалы и изделия, без отрыва от производства защищают дипломы и даже диссертации, занимают ответственные должности. Молодежная политика предприятия позволяет не только расти профессионально, но и участвовать в творческих, спортивных, благотворительных проектах. Приятно, что наши молодые специалисты активно интегрируются в общественную жизнь региона", — отметил заместитель генерального директора ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

Еще одним событием дня стало заседание Клуба занятой молодежи, которое было посвящено двум темам — формированию карьерного трека молодых специалистов на промышленных предприятиях и участию молодежных объединений предприятий и организаций в реализации молодежной политики в регионе. Здесь отличилась команда заместителя главного сварщика ОДК-Кузнецов Виталия Мироненко, специалисты предприятия победили в конкурсе лучших концепций молодежной организации. Также участниками под руководством бизнес-тренеров были разобраны конкретные кейсы по направлениям.





