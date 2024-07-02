16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 10 млн человек узнали об основах безопасности в интернете благодаря программе кибергигиены В Самарской области 10% населения находятся за чертой бедности Более 200 новобранцев соединения спецназа ЦВО совершили первые прыжки с парашютом в Самарской области В Самаре появились дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес врио губернатора: адреса Продлен прием заявок в проект "Команда развития Самарской области"

Общество

Молодые специалисты ОДК-Кузнецов приняли участие в региональном Дне молодежи

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Молодые специалисты самарского предприятия ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) приняли участие в мероприятиях Дня молодежи в Самаре. Более тысячи гостей посетили стенд ОДК-Кузнецов и получили консультацию о трудоустройстве на одно из крупнейших промышленных предприятий региона, образовательных программах для работников и карьерных возможностях.

Фото: ОДК Кузнецов

День молодежи стартовал в правительстве Самарской области, где состоялась встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с лидерами молодежных общественных организаций региона. ОДК-Кузнецов представлял слесарь-сборщик ракетных двигателей Валентин Сульянов, активист направления общественной деятельности, волонтерства и профориентационных мероприятий молодежного движения ОДК-Кузнецов.

На основной площадке фестиваля в Молодежном многофункциональном центре специалисты учебного центра ОДК-Кузнецов консультировали по трудоустройству, рассказывали об образовательных проектах "Крылья Ростеха" и "Инженерный старт" и карьерных возможностях на двигателестроительном предприятии. Локацию ОДК-Кузнецов посетили более тысячи участников.

"Под категорию "молодых специалистов" в ОДК-Кузнецов попадает более 4 тыс. рабочих, инженеров, конструкторов, которые непрерывно осваивают новые программы, технологии, материалы и изделия, без отрыва от производства защищают дипломы и даже диссертации, занимают ответственные должности. Молодежная политика предприятия позволяет не только расти профессионально, но и участвовать в творческих, спортивных, благотворительных проектах. Приятно, что наши молодые специалисты активно интегрируются в общественную жизнь региона", — отметил заместитель генерального директора ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

Еще одним событием дня стало заседание Клуба занятой молодежи, которое было посвящено двум темам — формированию карьерного трека молодых специалистов на промышленных предприятиях и участию молодежных объединений предприятий и организаций в реализации молодежной политики в регионе. Здесь отличилась команда заместителя главного сварщика ОДК-Кузнецов Виталия Мироненко, специалисты предприятия победили в конкурсе лучших концепций молодежной организации. Также участниками под руководством бизнес-тренеров были разобраны конкретные кейсы по направлениям.


Гид потребителя

Последние комментарии

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Sergey Sergunin 02 июня 2024 23:41 Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Фото на сайте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4