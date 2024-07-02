НОВИКОМ договорился о поддержке малого и среднего бизнеса Сахалина

Дочерний банк Госкорпорации Ростех заключил рамочное соглашение c АНО "Центр гарантийной поддержки Сахалинской области". Его деятельность направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) региона.

Благодаря подписанному соглашению НОВИКОМ сможет претендовать на размещение средств организации на своем депозитном счете. Документ носит бессрочный характер. Договоренность позволит банку расширить возможности Центра гарантийной поддержки региона, который занимается обеспечением доступа малого и среднего бизнеса Сахалинской области к финансированию.

"Деятельность банка НОВИКОМ сосредоточена на предоставлении доступного финансирования промышленным предприятиям и работающим с ними субъектам МСП. Благодаря соглашению с Центром гарантийной поддержки Сахалинской области бизнес региона получит возможность реализовать приоритетные проекты, а банк — сделать вклад в развитие такой перспективной территории, как остров Сахалин", — отметил управляющий филиалом банка НОВИКОМ в Новосибирске Олег Каржавин.

Центр гарантийной поддержки Сахалинской области создан по распоряжению правительства региона для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам. Его основной вид деятельности — предоставление поручительств по кредитным договорам и договорам банковской гарантии.