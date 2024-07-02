Около "Солидарность Самара Арены" построят гостиницу

Мэрия Самары пригласили жителей принять участие в общественных обсуждениях. На них горожанам представят проект застройки площадки около стадиона "Солидарность Самара Арена". Судя по постановлению администрации, там собираются построить гостиницу.

Речь идет трех земельных участках общей площадью 57 тыс. кв. метров. Располагаются они на пересечении улицы Арена 2018 и 2-го проезда. Посмотрите карту.

Как указано в постановлении, заявитель попросил согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства обозначенных участков — "предельная высота зданий, строений, сооружений — 75 м" под гостиничное обслуживание.

Общественные обсужджения продлятся до 23 июля. Однако свои замечания и предложения горожане могут внести только в период с 9 по 16 июля — в департаменте градостроительства или на сайте мэрии.

Вероятно, этот проект связан с планами властей по строительству межвузовского кампуса около "Солидарность Самара Арены". Однако пояснения на этот счет в документах мэрии отсутствуют.