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Девелопмент Строительство и недвижимость

Около "Солидарность Самара Арены" построят гостиницу

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары пригласили жителей принять участие в общественных обсуждениях. На них горожанам представят проект застройки площадки около стадиона "Солидарность Самара Арена". Судя по постановлению администрации, там собираются построить гостиницу.

Фото: Юлия Шехмаметьева

Речь идет трех земельных участках общей площадью 57 тыс. кв. метров. Располагаются они на пересечении улицы Арена 2018 и 2-го проезда. Посмотрите карту.

 

Как указано в постановлении, заявитель попросил согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства обозначенных участков — "предельная высота зданий, строений, сооружений — 75 м" под гостиничное обслуживание.

Общественные обсужджения продлятся до 23 июля. Однако свои замечания и предложения горожане могут внести только в период с 9 по 16 июля — в департаменте градостроительства или на сайте мэрии.

Вероятно, этот проект связан с планами властей по строительству межвузовского кампуса около "Солидарность Самара Арены". Однако пояснения на этот счет в документах мэрии отсутствуют.

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