В Самаре сократят количество автобусов на маршруте № 203

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым количество автобусов на городском маршруте № 203 будет сокращено.

В соответствии с изменениями, внесенными в реестр муниципальных маршрутов, предлагается сократить число единиц подвижного состава на маршруте № 203 с 25 до 18.

Напомним, сейчас автобус курсирует от завода "Экран" до санатория "Самарский" и обратно.