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Хоккей Спорт

"Лада" и ЦСК ВВС заключили договор о сотрудничестве

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейные клубы "Лада" и ЦСК ВВС заключили договор о спортивном сотрудничестве на сезон 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба ХК "Лада".

"Партнерское соглашение предусматривает возможность командировки до десяти хоккеистов "Лады", находящихся на двусторонних контрактах, в расположение ЦСК ВВС для участия в тренировочном процессе и матчах под эгидой Всероссийской хоккейной лиги", - отмечается в сообщении.

По итогам прошлого сезона самарский клуб занял 23 место в регулярном чемпионате ВХЛ и не пробился в плей-офф.

За ЦСК ВВС в сезоне 2023/2024 выступали Даниил Захаров, Илья Кудряшов, Артем Онишко, Матвей Банников, Степан Стешенко и Илья Чабан.

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