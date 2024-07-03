"Лада" и ЦСК ВВС заключили договор о сотрудничестве

Хоккейные клубы "Лада" и ЦСК ВВС заключили договор о спортивном сотрудничестве на сезон 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба ХК "Лада".

"Партнерское соглашение предусматривает возможность командировки до десяти хоккеистов "Лады", находящихся на двусторонних контрактах, в расположение ЦСК ВВС для участия в тренировочном процессе и матчах под эгидой Всероссийской хоккейной лиги", - отмечается в сообщении.

По итогам прошлого сезона самарский клуб занял 23 место в регулярном чемпионате ВХЛ и не пробился в плей-офф.

За ЦСК ВВС в сезоне 2023/2024 выступали Даниил Захаров, Илья Кудряшов, Артем Онишко, Матвей Банников, Степан Стешенко и Илья Чабан.