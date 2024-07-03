В Самаре откроется современный частный туристско-информационный центр "Ягоза"

В пятницу, 5 июля, в 12:00 в музейном квартале на ул. Фрунзе, 126, на пути национального туристского маршрута Самарской области "Жигулевские выходные", откроет свои двери частный туристско-информационный центр Тревел-гостиная "ЯГОЗА". Об этом сообщает пресс-служба регионального минтуризма.

Основное предназначение центра — помочь туристам определиться с выбором маршрутов для отдыха и путешествия по Самарской области.

Центр сотрудничает с экспертами отрасли — турагентствами, тревел-ассистентами — и располагает актуальным детальным описанием всех туристических объектов города. Открытие тревел-гостинной "Ягоза" (ЧТИЦ) было поддержано министерством туризма Самарской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Сотрудники "Ягозы" поделятся с гостями и жителями Самарской области полезной информацией о достопримечательностях, экскурсиях, местах отдыха и развлечений, помогут спланировать маршрут.

В центре можно получить консультацию по бронированию гостиницы или аренде автомобиля. Все услуги предоставляются в комфортной обстановке.

"Центр оборудован всем необходимым для комфортного и полезного отдыха туристов и жителей города. Здесь желающие смогут послушать аудиоэкскурсии по самым интересным местам Самары и Самарской области, а дети смогут весело и легко получить интересную информацию, просмотрев удивительные мультфильмы и прослушать сказки, созданные о регионе. Каждый ребенок сможет увлекательно провести свободное время, воспользовавшись планшетами или песочным столом в красивой детской комнате на втором этаже", - сообщают организаторы.

В дизайнерском пространстве центра будут проходить выставки картин, которые в будущем можно приобрести, мастер-классы для детей и взрослых, встречи с интересными людьми, а в зоне отдыха расположено мини-кафе.