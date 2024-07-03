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Общество

Июль в Самарской области будет жарким, но возможны и холодные аномалии

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жара, с которой начался июль в Самарской области, может задержаться в регионе на весь месяц. Таков прогноз Гидрометцентра России.

Фото: Волга Ньюс

"Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 21,7до 24,1 градуса, что на 1,0-1,4 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы", — сообщили синоптики.

По их словам, это неудивительно. Июль — макушка лета, и этот месяц по праву считается самым жарким в году. Средняя температура воздуха составляет 19-24 градуса. Впрочем, часто случались аномалии — причем не всегда жаркие.

"По данным многолетних наблюдений в отдельные периоды 1952, 1971, 1984, 2010, 2020 годов на части территории абсолютные значения максимальных температур воздуха составляли 38,2 — 42,8 градуса. Несмотря на это волны холодного воздуха в одинаковой степени возможны как в первой, так и в шестой пятидневках июля. Средняя продолжительность — от 2-3 до 5 дней. В самые холодные ночи столбики минимальных термометров опускались до отметок плюс 1,4-4,5 градуса — 1991, 2006, 2009, 2014, 2019, 2020 годах. А 1 июля 2009 года в Клявлинском районе на поверхности почвы отмечались заморозки интенсивностью не менее -7 градусов", — рассказали синоптики.

Среднее за месяц количество осадков изменяется по территории от 24 до 69 мм. Возможны опасные явления — атмосферные засухи и суховеи, ливни, шквалы, град.

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