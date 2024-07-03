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Общество

В Самаре подешевели квартиры

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стоимость квадратного метра в новостройках Самары опустилась ниже 100 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Яндекс".

По данным сервиса Яндекс Недвижимость в июне в крупнейших городах России объем предложений в новостройках снизился в среднем на 5,9%. Это произошло ввиду повышенного спроса на строящееся жилье в преддверии сворачивания льготной ипотечной программы с господдержкой, а также из-за изменения стратегии ряда девелоперов.

В Самаре в июне стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась на 1,2% и составила 99 000 рублей. За последний год новостройки в самаре подорожали всего на 2,2% — это самый низкий показатель среди всех городов-миллионников. Средняя полная стоимость новостроек в городе составила 5,2 млн рублей в июне.

Пятерку городов с самым дорогим квадратным метром в июне сформировали Москва (+2,1% до 349 000 р/кв.м), Петербург (+2,8% до 244 000 р/кв.м), Казань (+3% до 212 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+1,8% до 189 000 р/кв.м) и Екатеринбург (+2,4% до 151 000 р/кв.м), сместивший в июне с пятой позиции Краснодар (-11,6% до 150 000 р/кв.м за счет снижения цен на новостройки бизнес-класса, что сильно повлияло на медианную цену).

"В ряде городов (например, в Новосибирске, Самаре, Москве, Краснодаре и Петербурге) мы фиксируем существенное рыночное вымывание базы в 8-14%, связанное с повышенным спросом накануне завершения льготной ипотеки с господдержкой", - прокомментировал коммерческий директор Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

 

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