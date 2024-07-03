В Самаре подешевели квартиры

Стоимость квадратного метра в новостройках Самары опустилась ниже 100 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Яндекс".
По данным сервиса Яндекс Недвижимость в июне в крупнейших городах России объем предложений в новостройках снизился в среднем на 5,9%. Это произошло ввиду повышенного спроса на строящееся жилье в преддверии сворачивания льготной ипотечной программы с господдержкой, а также из-за изменения стратегии ряда девелоперов.
В Самаре в июне стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась на 1,2% и составила 99 000 рублей. За последний год новостройки в самаре подорожали всего на 2,2% — это самый низкий показатель среди всех городов-миллионников. Средняя полная стоимость новостроек в городе составила 5,2 млн рублей в июне.
Пятерку городов с самым дорогим квадратным метром в июне сформировали Москва (+2,1% до 349 000 р/кв.м), Петербург (+2,8% до 244 000 р/кв.м), Казань (+3% до 212 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+1,8% до 189 000 р/кв.м) и Екатеринбург (+2,4% до 151 000 р/кв.м), сместивший в июне с пятой позиции Краснодар (-11,6% до 150 000 р/кв.м за счет снижения цен на новостройки бизнес-класса, что сильно повлияло на медианную цену).
"В ряде городов (например, в Новосибирске, Самаре, Москве, Краснодаре и Петербурге) мы фиксируем существенное рыночное вымывание базы в 8-14%, связанное с повышенным спросом накануне завершения льготной ипотеки с господдержкой", - прокомментировал коммерческий директор Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?