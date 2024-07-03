На 6 самарских пляжах купаться не рекомендовано: список

В Роспотребнадзоре по Самарской области исследовали пробы воды водоемов в местах рекреации. Выяснилось, что купаться можно далеко не на всех пляжах в регионе.
"На 28 июля исследовано 20 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели, 41 проба – на микробиологические показатели, 32 пробы – на возбудители инфекционных заболеваний, 11 проб — на паразитологические показатели", - уточнили в управлении.
За период с 19 по 28 июня были выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям на шести пляжах региона: городском пляже оз. Сакулино-1 Новокуйбышевска, а также на пляжах Самары (спуск ул. Советской Армии, 4 очередь набережной, Загородный парк, 2 очередь набережной, 1 очередь набережной).
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить купание на указанных пляжах.
В ведомстве отметили также, что возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям.
"Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организации, эксплуатирующей пляж о необходимости проинформировать население, о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов (черный шар или плакат "Купание запрещено")", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?