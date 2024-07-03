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Общество

На 6 самарских пляжах купаться не рекомендовано: список

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Роспотребнадзоре по Самарской области исследовали пробы воды водоемов в местах рекреации. Выяснилось, что купаться можно далеко не на всех пляжах в регионе.

"На 28 июля исследовано 20 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели, 41 проба – на микробиологические показатели, 32 пробы – на возбудители инфекционных заболеваний, 11 проб — на паразитологические показатели", - уточнили в управлении.

За период с 19 по 28 июня были выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям на шести пляжах региона: городском пляже оз. Сакулино-1  Новокуйбышевска, а также на пляжах Самары (спуск ул. Советской Армии, 4 очередь набережной, Загородный парк, 2 очередь набережной, 1 очередь набережной).

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить купание на указанных пляжах.

В ведомстве отметили также, что возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям.

"Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организации, эксплуатирующей пляж о необходимости проинформировать население, о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов (черный шар или плакат "Купание запрещено")", - отмечается в сообщении.

 

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