16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Привязывал себя к деревьям: на пост губернатора Самарской области выдвинулся еще один кандидат На выборы губернатора заявился депутат Госдумы Владимир Плякин Еще две партии выдвинули кандидатов на пост губернатора Самарской области Выборы губернатора Самарской области пройдут в три дня Молодежь Самарской области приняла самое активное участие в выборах президента страны

Выборы Власть и политика

Привязывал себя к деревьям: на пост губернатора Самарской области выдвинулся еще один кандидат

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Реготделение партии «Зеленая альтернатива» выдвинула кандидата на пост губернатора Самарской области. Им стал Степан Соловьев. Он уже подал документы в избирком.

Фото: zaecology.ru

"Необходимо отметить, что Степан Геннадьевич также выдвинут на должность губернатора Челябинской области. 17 июня он подал уведомление о своем выдвижении в избирательную комиссию этого региона. Участие в нескольких избирательных кампаниях не противоречит избирательному законодательству РФ", — сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области.

"Зеленая альтернатива" была создана в декабре 2019 года Русланом Хвостовым — экоактивистом, членом Общественной палаты Московской области, координатором проекта "Экологическая экспедиция". Изначально существовала как общественное движение. Партией организация стала в 2020 году. Она продвигает экологическую повестку, борется за права человека и животных. Неформальным лидером партийцы называют известного российского художника Васю Ложкина.

Степану Соловьеву 38 лет. Он окончил Московскую государственную академию коммунального хозяйства и строительства. Сейчас является заместителем председателя правления "Зеленой альтернативы", специалистом по организационному и документационному обеспечению.

Судя по информации из открытых источников, связей с Самарской областью у Степана Соловьева нет. Проживает он в Москве и отметился там акциями. Например, в 2021 году привязывал себя к деревьям рядом со строительной площадкой будущей многоэтажки на севере столицы в качестве протеста против точечной застройки.

Выборы губернатора Самарской области будут проходить с 6 по 8 сентября включительно. Период выдвижения кандидатов закончится в 18:00 21 июля. На сегодняшний день документы в избирком подали:

  • Вячеслав Федорищев от "Единой России";
  • Алексей Лескин от КПРФ;
  • Михаил Маряхин от "Справедливой России";
  • Вадим Байков от "Коммунистов России";
  • Наталья Бисярина от ЛДПР;
  • Владимир Плякин от "Новых людей".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4