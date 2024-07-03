Привязывал себя к деревьям: на пост губернатора Самарской области выдвинулся еще один кандидат

Реготделение партии «Зеленая альтернатива» выдвинула кандидата на пост губернатора Самарской области. Им стал Степан Соловьев. Он уже подал документы в избирком.
"Необходимо отметить, что Степан Геннадьевич также выдвинут на должность губернатора Челябинской области. 17 июня он подал уведомление о своем выдвижении в избирательную комиссию этого региона. Участие в нескольких избирательных кампаниях не противоречит избирательному законодательству РФ", — сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области.
"Зеленая альтернатива" была создана в декабре 2019 года Русланом Хвостовым — экоактивистом, членом Общественной палаты Московской области, координатором проекта "Экологическая экспедиция". Изначально существовала как общественное движение. Партией организация стала в 2020 году. Она продвигает экологическую повестку, борется за права человека и животных. Неформальным лидером партийцы называют известного российского художника Васю Ложкина.
Степану Соловьеву 38 лет. Он окончил Московскую государственную академию коммунального хозяйства и строительства. Сейчас является заместителем председателя правления "Зеленой альтернативы", специалистом по организационному и документационному обеспечению.
Судя по информации из открытых источников, связей с Самарской областью у Степана Соловьева нет. Проживает он в Москве и отметился там акциями. Например, в 2021 году привязывал себя к деревьям рядом со строительной площадкой будущей многоэтажки на севере столицы в качестве протеста против точечной застройки.
Выборы губернатора Самарской области будут проходить с 6 по 8 сентября включительно. Период выдвижения кандидатов закончится в 18:00 21 июля. На сегодняшний день документы в избирком подали:
- Вячеслав Федорищев от "Единой России";
- Алексей Лескин от КПРФ;
- Михаил Маряхин от "Справедливой России";
- Вадим Байков от "Коммунистов России";
- Наталья Бисярина от ЛДПР;
- Владимир Плякин от "Новых людей".
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.