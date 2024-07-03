16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошел XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив "Добрые Новости" На 6 самарских пляжах купаться не рекомендовано: список В Тольятти хотят ликвидировать кладбище домашних животных В Самаре подешевели квартиры Июль в Самарской области будет жарким, но возможны и холодные аномалии

Общество

В Самаре прошел XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив "Добрые Новости"

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Форум социальных проектов и общественных инициатив "Добрые Новости" ежегодно проводится в рамках федерального информационного проекта "Добрые Новости". Федеральный проект реализуется с 2012 года региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке Правительства Самарской области, Союза журналистов России и консалтинговой группы "Старая Площадь". Партнерами проекта являются НИУ "Высшая школа экономики", AHO "Лаборатория социальной рекламы", Всероссийская ассоциация руководителей профессиональных фестивалей и конкурсов.

Фото: региональное отделение Российского военно-исторического общества

В рамках Форума прошли 5 дискуссионных площадок, выставка-конкурс лучших социальных проектов Самарской области, а также пленарное заседание и торжественное награждение победителей 4-х ежегодных конкурсов: социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости"; юных журналистов "Юнкор"; социальных плакатов; лучших реализованных социальных проектов.
Всего на конкурсы было подано 756 заявок из разных регионов России.

Конкурс "Добрые новости" проводился по 27 направлениям в 13 номинациях, конкурс "Юнкор" по 18 направлениям в 6 номинациях, конкурс социального плаката по двум направлениями — взрослому и детскому.

Всего было выбрано 63 победителя из числа региональных и федеральных СМИ, студенческих и школьных медиацентров, социально ориентированных некоммерческих организаций и профессионалов в области журналистики, социальной рекламы, связей с общественностью и социального проектирования.

В форуме приняли участие представители региональных и федеральных средств массовой и информации, корпоративных PR и пресс-служб, СОНКО, учреждений образования и культуры, органов исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления.

Председатель организационного комитета федерального информационного проекта "Добрые новости", врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов в своем выступлении передал обращение врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева к участникам форума: "Особенно важно, что сейчас, в условиях информационного давления добрые новости могут поддерживать людей и вдохновлять на новые свершения. Яркие примеры реальной помощи, которые находятся в фокусе вашего внимания, становятся нравственным ориентиром для тысяч активных граждан".

В рамках дискуссионных площадок Форума обсуждались вопросы поддержки некоммерческого сектора и социального предпринимательства; значимость общественных организаций как партнеров продвижения территорий; механизмы социальной рекламы как инструмента диагностики и коррекции социальных проблем и многие другие.

Федеральные спикеры, партнеры федерального информационного проекта "Добрые Новости" отметили, что Форум является ключевой площадкой не только для обсуждения общественных инициатив, социальных проектов, грантов, программ, но и позволяет оценить их результативность, направленную на повышение качества жизни не только жителей Самарской области, но и жителей в целом по всей стране.

"Мы все делаем важную работу — пишем о прекрасных социальных проектах, для того, чтобы большое количество людей участвовало в них, радовалось вместе с нами и делали нашу жизнь лучше", — отметила Светлана Колосова, член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, партнер федерального информационного проекта "Добрые Новости".

В программе Форума также приняли участие федеральные эксперты Гюзелла Николайшвили, Мария Мокина, Елена Фисенко, Леонид Барков многие другие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Sergey Sergunin 02 июня 2024 23:41 Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Фото на сайте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4