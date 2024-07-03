В Самаре прошел XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив "Добрые Новости"

Форум социальных проектов и общественных инициатив "Добрые Новости" ежегодно проводится в рамках федерального информационного проекта "Добрые Новости". Федеральный проект реализуется с 2012 года региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке Правительства Самарской области, Союза журналистов России и консалтинговой группы "Старая Площадь". Партнерами проекта являются НИУ "Высшая школа экономики", AHO "Лаборатория социальной рекламы", Всероссийская ассоциация руководителей профессиональных фестивалей и конкурсов.
В рамках Форума прошли 5 дискуссионных площадок, выставка-конкурс лучших социальных проектов Самарской области, а также пленарное заседание и торжественное награждение победителей 4-х ежегодных конкурсов: социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости"; юных журналистов "Юнкор"; социальных плакатов; лучших реализованных социальных проектов.
Всего на конкурсы было подано 756 заявок из разных регионов России.
Конкурс "Добрые новости" проводился по 27 направлениям в 13 номинациях, конкурс "Юнкор" по 18 направлениям в 6 номинациях, конкурс социального плаката по двум направлениями — взрослому и детскому.
Всего было выбрано 63 победителя из числа региональных и федеральных СМИ, студенческих и школьных медиацентров, социально ориентированных некоммерческих организаций и профессионалов в области журналистики, социальной рекламы, связей с общественностью и социального проектирования.
В форуме приняли участие представители региональных и федеральных средств массовой и информации, корпоративных PR и пресс-служб, СОНКО, учреждений образования и культуры, органов исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления.
Председатель организационного комитета федерального информационного проекта "Добрые новости", врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов в своем выступлении передал обращение врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева к участникам форума: "Особенно важно, что сейчас, в условиях информационного давления добрые новости могут поддерживать людей и вдохновлять на новые свершения. Яркие примеры реальной помощи, которые находятся в фокусе вашего внимания, становятся нравственным ориентиром для тысяч активных граждан".
В рамках дискуссионных площадок Форума обсуждались вопросы поддержки некоммерческого сектора и социального предпринимательства; значимость общественных организаций как партнеров продвижения территорий; механизмы социальной рекламы как инструмента диагностики и коррекции социальных проблем и многие другие.
Федеральные спикеры, партнеры федерального информационного проекта "Добрые Новости" отметили, что Форум является ключевой площадкой не только для обсуждения общественных инициатив, социальных проектов, грантов, программ, но и позволяет оценить их результативность, направленную на повышение качества жизни не только жителей Самарской области, но и жителей в целом по всей стране.
"Мы все делаем важную работу — пишем о прекрасных социальных проектах, для того, чтобы большое количество людей участвовало в них, радовалось вместе с нами и делали нашу жизнь лучше", — отметила Светлана Колосова, член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, партнер федерального информационного проекта "Добрые Новости".
В программе Форума также приняли участие федеральные эксперты Гюзелла Николайшвили, Мария Мокина, Елена Фисенко, Леонид Барков многие другие.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?