В Самаре прошел XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив "Добрые Новости"

Форум социальных проектов и общественных инициатив "Добрые Новости" ежегодно проводится в рамках федерального информационного проекта "Добрые Новости". Федеральный проект реализуется с 2012 года региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке Правительства Самарской области, Союза журналистов России и консалтинговой группы "Старая Площадь". Партнерами проекта являются НИУ "Высшая школа экономики", AHO "Лаборатория социальной рекламы", Всероссийская ассоциация руководителей профессиональных фестивалей и конкурсов.

В рамках Форума прошли 5 дискуссионных площадок, выставка-конкурс лучших социальных проектов Самарской области, а также пленарное заседание и торжественное награждение победителей 4-х ежегодных конкурсов: социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости"; юных журналистов "Юнкор"; социальных плакатов; лучших реализованных социальных проектов.

Всего на конкурсы было подано 756 заявок из разных регионов России.

Конкурс "Добрые новости" проводился по 27 направлениям в 13 номинациях, конкурс "Юнкор" по 18 направлениям в 6 номинациях, конкурс социального плаката по двум направлениями — взрослому и детскому.

Всего было выбрано 63 победителя из числа региональных и федеральных СМИ, студенческих и школьных медиацентров, социально ориентированных некоммерческих организаций и профессионалов в области журналистики, социальной рекламы, связей с общественностью и социального проектирования.



В форуме приняли участие представители региональных и федеральных средств массовой и информации, корпоративных PR и пресс-служб, СОНКО, учреждений образования и культуры, органов исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления.

Председатель организационного комитета федерального информационного проекта "Добрые новости", врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов в своем выступлении передал обращение врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева к участникам форума: "Особенно важно, что сейчас, в условиях информационного давления добрые новости могут поддерживать людей и вдохновлять на новые свершения. Яркие примеры реальной помощи, которые находятся в фокусе вашего внимания, становятся нравственным ориентиром для тысяч активных граждан".

В рамках дискуссионных площадок Форума обсуждались вопросы поддержки некоммерческого сектора и социального предпринимательства; значимость общественных организаций как партнеров продвижения территорий; механизмы социальной рекламы как инструмента диагностики и коррекции социальных проблем и многие другие.

Федеральные спикеры, партнеры федерального информационного проекта "Добрые Новости" отметили, что Форум является ключевой площадкой не только для обсуждения общественных инициатив, социальных проектов, грантов, программ, но и позволяет оценить их результативность, направленную на повышение качества жизни не только жителей Самарской области, но и жителей в целом по всей стране.

"Мы все делаем важную работу — пишем о прекрасных социальных проектах, для того, чтобы большое количество людей участвовало в них, радовалось вместе с нами и делали нашу жизнь лучше", — отметила Светлана Колосова, член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, партнер федерального информационного проекта "Добрые Новости".

В программе Форума также приняли участие федеральные эксперты Гюзелла Николайшвили, Мария Мокина, Елена Фисенко, Леонид Барков многие другие.