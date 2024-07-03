16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Электрощит Самара принимает участие в выставке "Электроэнергия. Передача и распределение" Премию НОВИКОМа "Инженерный авангард" получила изобретательница из Воронежа Электрощит Самара и филиал НИУ "МЭИ" в Волжском: "Наша цель — успешное сотрудничество" Электрощит Самара: итоги Петербургского международного экономического форума Как создается новая история российского пожаротушения

Приборостроение Машиностроение

Электрощит Самара принимает участие в выставке "Электроэнергия. Передача и распределение"

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

3-4 июля в Москве проходит техническая выставка "Электроэнергия. Передача и распределение". Выставка проводится в рамках IX Международной научно-технической конференции "Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей".

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Электрощит Самара представляет на выставке новейшую разработку — комплектное распределительное устройство КРУ СЭЩ-80-10Н. Главной особенностью распределительных устройств 80-й серии является то, что при ее разработке в качестве базовых стандартов использовались требования ГОСТ Р 55190 и МЭК 62271-200, которые являются самыми современными действующими стандартами для распределительных устройств среднего напряжения в России и мире. В результате КРУ получились максимально безопасными, надежными и простыми в управлении.

Распределительное устройство с интегрированной сервисной тележкой и выкатным элементом в среднем положением СЭЩ-80-10Н успешно применяется на объектах различных отраслей промышленности и завоевало высокую оценку служб эксплуатации заказчика.

В составе СЭЩ-80-10Н представлены инновационные цифровые опции: система мониторинга температуры и цифровой паспорт изделия. Система температурного мониторинга повышает надежность и продлевает срок службы оборудования, обеспечивая раннее выявление проблем с контактными соединениями и связанных с ними перегревов. Цифровой паспорт изделия улучшает удобство эксплуатации, предоставляя простой доступ ко всей эксплуатационной документации, инструменты обратной связи с производителем, а также гарантирует бессрочное хранение документации на защищенных серверах компании, исключая риск ее утери.

В рамках сессии "Современные технологии, оборудование и материалы для строительства, реконструкции и ремонта распределительных сетей" конференции с докладом "Отличия распределительных устройств среднего напряжения, изготовленных в соответствии со стандартами ГОСТ, IEC и GB" выступит руководитель направления по развитию продукции среднего напряжения Электрощит Самара Михаил Патрушев.

Компания Электрощит Самара представлена в павильоне Конгресс-центра стенд № 1Р5 и в уличной экспозиции, стенд № 2.

"Конференция "Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей" и выставка ЭЭПиР — единственное мероприятие, сконцентрированное исключительно на вопросах распределительного электросетевого комплекса. Одним из ключевых заказчиков компании Электрощит Самара являются именно сетевые компании. Электрощит Самара представляет на выставке одну из лучших разработок — КРУ СЭЩ-80-10Н. Уверен, что участники выставки проявят интерес к нашему оборудованию", — отметил заместитель генерального директора по продажам Электрощит Самара Иван Мишакин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей 25 августа 2014 13:25 Самарский завод электромонтажных изделий намерен полностью автоматизировать работу к 2016 году

Уверен, это стало возможно только благодаря внедрению на заводе Бережливого производства (Lean).

аноним анонимыч 03 апреля 2014 14:31 Росимущество продаст свою долю в самарском заводе "Электрощит"

Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана?

Alexander Lisovsky 12 августа 2013 12:52 "Электрощит" продолжит производство вакуумных выключателей, ранее запрещенное судом

Патент РФ №2249874 действует, см. официальный сайт ФИПС,

Игорь Фальсовкин 06 августа 2013 14:04 На "Электрощите" прошли обыски

Ооо начали французов мучить... Только Половинкин продал завод и понеслось....

Павел Фирсов 19 декабря 2012 06:53 "Электрощит" продолжит производство вакуумных выключателей, ранее запрещенное судом

Вопрос знатокам: каков уровень экспертов Федеральной службы по интеллектуальной собственности, если они не смогли подыскать прототип и отказать "Таврида Электрик" еще на стадии подачи заявки? Или да, сейчас ведь у нас ничего не изобретают, видно почти вся работа Роспатента—это товарные знаки и т.п...

Фото на сайте

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4