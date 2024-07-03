Электрощит Самара принимает участие в выставке "Электроэнергия. Передача и распределение"

3-4 июля в Москве проходит техническая выставка "Электроэнергия. Передача и распределение". Выставка проводится в рамках IX Международной научно-технической конференции "Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей".

Электрощит Самара представляет на выставке новейшую разработку — комплектное распределительное устройство КРУ СЭЩ-80-10Н. Главной особенностью распределительных устройств 80-й серии является то, что при ее разработке в качестве базовых стандартов использовались требования ГОСТ Р 55190 и МЭК 62271-200, которые являются самыми современными действующими стандартами для распределительных устройств среднего напряжения в России и мире. В результате КРУ получились максимально безопасными, надежными и простыми в управлении.

Распределительное устройство с интегрированной сервисной тележкой и выкатным элементом в среднем положением СЭЩ-80-10Н успешно применяется на объектах различных отраслей промышленности и завоевало высокую оценку служб эксплуатации заказчика.

В составе СЭЩ-80-10Н представлены инновационные цифровые опции: система мониторинга температуры и цифровой паспорт изделия. Система температурного мониторинга повышает надежность и продлевает срок службы оборудования, обеспечивая раннее выявление проблем с контактными соединениями и связанных с ними перегревов. Цифровой паспорт изделия улучшает удобство эксплуатации, предоставляя простой доступ ко всей эксплуатационной документации, инструменты обратной связи с производителем, а также гарантирует бессрочное хранение документации на защищенных серверах компании, исключая риск ее утери.

В рамках сессии "Современные технологии, оборудование и материалы для строительства, реконструкции и ремонта распределительных сетей" конференции с докладом "Отличия распределительных устройств среднего напряжения, изготовленных в соответствии со стандартами ГОСТ, IEC и GB" выступит руководитель направления по развитию продукции среднего напряжения Электрощит Самара Михаил Патрушев.

Компания Электрощит Самара представлена в павильоне Конгресс-центра стенд № 1Р5 и в уличной экспозиции, стенд № 2.

"Конференция "Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей" и выставка ЭЭПиР — единственное мероприятие, сконцентрированное исключительно на вопросах распределительного электросетевого комплекса. Одним из ключевых заказчиков компании Электрощит Самара являются именно сетевые компании. Электрощит Самара представляет на выставке одну из лучших разработок — КРУ СЭЩ-80-10Н. Уверен, что участники выставки проявят интерес к нашему оборудованию", — отметил заместитель генерального директора по продажам Электрощит Самара Иван Мишакин.