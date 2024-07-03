Волга около Самары продолжает прогреваться

По данным Приволжского УГМС на 3 июля, температура воды в Волге около Самары составляет 20°C, около Тольятти - 22,5°C, около Сызрани - 22°C.

В третей декаде июня 2024 г. на Куйбышевском водохранилище по состоянию на утро 30 июня уровни воды достигли отметок 52,85 - 52,86 м БС, в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС - 52.86 м БС, что на 26 см выше среднемноголетнего значения. Температура воды в Куйбышевском водохранилище составила 19,2-19,5°C, в районе Тольятти - до 19,5°C, что на 1,3°C ниже среднемноголетнего значения.

На Саратовском водохранилище 30 июня уровень воды у Самары зафиксировали на отметке 28,64 м БС, что в пределах среднемноголетнего значения. Температура воды в Саратовском водохранилище 18,8-20,4°C, в районе Самары составила 18,8°C, что на 0,1°C выше среднемноголетнего значения.