В Самаре легковушка вылетела на тротуар после ДТП на ул. Авроры

В среду, 3 июля, в Самаре легковушка после ДТП оказалась на тротуаре. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. После столкновения двух легковушек одна из них оказалась на тротуаре.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.