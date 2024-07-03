Транспортные средства обнинского МАУ "Благоустройство" застрахованы ВСК

Калужский филиал Страхового Дома ВСК застраховал автомобили Муниципального автономного учреждения города Обнинска Калужской области "Благоустройство" (МАУ "Благоустройство") полисами ОСАГО.

Страховая защита действует в течение одного года с момента подписания соглашения. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 82 транспортных средства, включая 31 рабочий, 37 грузовых, 3 пассажирских и 11 легковых автомобилей. Стоимость контракта составила почти 1 млн рублей.

МАУ "Благоустройство" — это коммунальное хозяйство города Обнинска, которое оказывает региональные услуги по озеленению и декоративному оформлению территории города, уборке мусора, ямочному ремонту, обеспечению безопасности дорожного движения, водоотведению сточных вод, отлову бездомных животных и т. д.