Объявлен конкурс на пост главы Богатовского района

Для администрации Богатовского района подыщут нового руководителя. Собрание представителей муниципалитета объявило конкурс. Прием документов начнется 8 июля и продлится до 6 августа.
Условия для участия стандартные: наличие российского гражданства, владение государственным языком, отсутствие судимости и административных нарушений, дееспособность.
Параллельно собрание представителей района опубликовало постановление о назначении врио руководителя администрации. Им стал первый замглавы Михаил Чернов.
Напомним, предыдущий глава Богатовского района, руководивший муниципальным образованием с июня 2021 года, заявил об отставке в феврале текущего года. Ранее он являлся замглавы Самарского района Самары по финансово-экономическим вопросам, а в Богатовский перебрался после громкой отставки прежнего главы Владислава Туркина.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули