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Муниципалитеты Власть и политика

Объявлен конкурс на пост главы Богатовского района

БОГАТОЕ. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для администрации Богатовского района подыщут нового руководителя. Собрание представителей муниципалитета объявило конкурс. Прием документов начнется 8 июля и продлится до 6 августа.

Условия для участия стандартные: наличие российского гражданства, владение государственным языком, отсутствие судимости и административных нарушений, дееспособность.

Параллельно собрание представителей района опубликовало постановление о назначении врио руководителя администрации. Им стал первый замглавы Михаил Чернов.

Напомним, предыдущий глава Богатовского района, руководивший муниципальным образованием с июня 2021 года, заявил об отставке в феврале текущего года. Ранее он являлся замглавы Самарского района Самары по финансово-экономическим вопросам, а в Богатовский перебрался после громкой отставки прежнего главы Владислава Туркина.

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