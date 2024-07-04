Объявлен конкурс на пост главы Богатовского района

Для администрации Богатовского района подыщут нового руководителя. Собрание представителей муниципалитета объявило конкурс. Прием документов начнется 8 июля и продлится до 6 августа.

Условия для участия стандартные: наличие российского гражданства, владение государственным языком, отсутствие судимости и административных нарушений, дееспособность.

Параллельно собрание представителей района опубликовало постановление о назначении врио руководителя администрации. Им стал первый замглавы Михаил Чернов.

Напомним, предыдущий глава Богатовского района, руководивший муниципальным образованием с июня 2021 года, заявил об отставке в феврале текущего года. Ранее он являлся замглавы Самарского района Самары по финансово-экономическим вопросам, а в Богатовский перебрался после громкой отставки прежнего главы Владислава Туркина.