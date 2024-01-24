Глава Богатовского района Вячеслав Киреев может перейти на работу в Ставропольский район

Глава Богатовского района Самарской области Вячеслав Киреев может перейти на аналогичный пост в Ставропольский район, сообщает "Самарское обозрение".

Повторный конкурс по выбору главы Ставрополья проводился с 19 декабря 2023 г. по 19 января 2024-го. Предыдущий провалился, поскольку конкурсная комиссия так и не смогла определиться с достойным преемником прежнему руководителю Владимиру Медведеву, который в конце декабря был официально утвержден в должности главы Волжского района.

Как узнал "СО", документы в конкурсную комиссию подали четыре кандидата, в том числе глава сельского поселения Хрящевка Ставропольского района Константин Василика, который участвовал и в предыдущем конкурсе, и глава Богатовского района Вячеслав Киреев.

Вячеслав Киреев руководит Богатовским районом с июня 2021 года. До того он был заместителем главы Самарского внутригородского района Самары по финансово-экономическим вопросам, а в Богатовский перебрался весной 2021-го после громкой отставки прежнего главы Владислава Туркина, заняв пост первого замглавы района - руководителя аппарата.

Дата заседания конкурсной комиссии и последующего за ним заседания местного собрания представителей, на котором окончательно определится имя нового главы Ставропольского района, пока не назначена.