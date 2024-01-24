Глава Богатовского района Вячеслав Киреев может перейти на работу в Ставропольский район

Глава Богатовского района Самарской области Вячеслав Киреев может перейти на аналогичный пост в Ставропольский район, сообщает "Самарское обозрение".
Повторный конкурс по выбору главы Ставрополья проводился с 19 декабря 2023 г. по 19 января 2024-го. Предыдущий провалился, поскольку конкурсная комиссия так и не смогла определиться с достойным преемником прежнему руководителю Владимиру Медведеву, который в конце декабря был официально утвержден в должности главы Волжского района.
Как узнал "СО", документы в конкурсную комиссию подали четыре кандидата, в том числе глава сельского поселения Хрящевка Ставропольского района Константин Василика, который участвовал и в предыдущем конкурсе, и глава Богатовского района Вячеслав Киреев.
Вячеслав Киреев руководит Богатовским районом с июня 2021 года. До того он был заместителем главы Самарского внутригородского района Самары по финансово-экономическим вопросам, а в Богатовский перебрался весной 2021-го после громкой отставки прежнего главы Владислава Туркина, заняв пост первого замглавы района - руководителя аппарата.
Дата заседания конкурсной комиссии и последующего за ним заседания местного собрания представителей, на котором окончательно определится имя нового главы Ставропольского района, пока не назначена.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули