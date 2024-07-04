В Самаре изменился маршрут автобуса № 38

В Самаре в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы по ул. Александра Матросова в районе дома № 49 изменится схема движения автобуса № 38.

Объезд автобусов будет осуществляться по улицам Ново-Вокзальной, Вольской без заезда на ул. Александра Матросова в оба направления, сообщает городской департамент транспорта.