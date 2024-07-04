Авито Работа: Тольятти занял 4 место по приросту новых вакансий за первое полугодие 2024 года

Эксперты Авито Работы сравнили количество вакансий по городам России по итогам I полугодия 2024 г. с аналогичным показателем прошлого года и выяснили, в каких городах работодатели наиболее активно искали работников. Самый большой прирост новых вакансий по городам зафиксирован в Калининграде: он составил 39%. В целом по России спрос работодателей за год вырос в 1,5 раза (+50%).

На втором месте в рейтинге — Санкт-Петербург, здесь количество вакансий за год выросло на 29%. На третьем месте оказалась Рязань с приростом предложений о работе в 26%. Тольятти занял 4 место с приростом 24%.

Города России с наибольшим приростом числа вакансий за год

"Самый быстрый рост в Тольятти приходится на сферы строительства, производства и финансы — за год количество предложений о работе для специалистов, задействованных в сегменте стройки, выросло более чем в 1,4 раза, для соискателей в сфере производства — в 1,4 раза, а для кандидатов на позиции в финансы — в 1,4 раза", — комментирует Александр Сампетов, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.