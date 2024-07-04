16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ принимает участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 ВТБ: мошенники используют доверенные номера Международный промышленный форум "Инженеры будущего-2024" завершился в Тульской области НОВИКОМ договорился о поддержке малого и среднего бизнеса Сахалина ВТБ: в июне продажи ипотеки в России выросли почти в 1,5 раза

Банки Финансы

НОВИКОМ принимает участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ, дочерний банк Государственной корпорации "Ростех", по традиции примет активное участие в работе крупнейшей промышленной выставки России ИННОПРОМ-2024. В рамках деловой программы банк проведет собственное мероприятие о программах поддержки промышленности и новых финансовых инструментах.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Главная тема ИННОПРОМа этого года "Технологическое партнерство: формируя образ будущего" призвана продемонстрировать, что синергия инженеров, производителей и потребителей нацелена на интенсивное развитие промышленности. Формированию главных трендов этого процесса будет посвящен ряд дискуссий, в которых примут участие гости ИННОПРОМа как из России, так и из десятков стран мира.

В сессии НОВИКОМа "Программы и инструменты финансирования проектов технологического лидерства" с докладами выступят представители Минпромторга, Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, Правительства Москвы, финансовых экосистем и бизнеса. Эксперты обсудят механизмы поддержки промышленности, включая собственные программы банков, развитие инновационных финансовых инструментов, содействие экспорту российских технологий, продвижению высокотехнологичной продукции, в том числе на экспортные рынки. Дискуссия также коснется особенностей создания благоприятного инвестиционного климата в стране.

В рамках сессии, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей, старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева поделится опытом применения перспективного финансового инструмента — цифровых финансовых активов (ЦФА). К обсуждению запланированы такие вопросы, как преимущества ЦФА и развитие этого альтернативного рынка капитала на новом технологическом фундаменте.

НОВИКОМ активно задействует этот инновационный продукт финансирования в своей работе, выступая организатором и ключевым инвестором выпусков ЦФА. Банк имеет уникальный опыт выпуска ЦФА для организации оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, в ходе выставки НОВИКОМ проведет деловые встречи со своими партнерами — ведущими предприятиями российской промышленности.

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, объединяющая производителей и закупщиков со всего мира. Это площадка для демонстрации инновационных технологий, место обсуждения ключевых процессов в мировой экономике. Проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4