НОВИКОМ принимает участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024

НОВИКОМ, дочерний банк Государственной корпорации "Ростех", по традиции примет активное участие в работе крупнейшей промышленной выставки России ИННОПРОМ-2024. В рамках деловой программы банк проведет собственное мероприятие о программах поддержки промышленности и новых финансовых инструментах.

Главная тема ИННОПРОМа этого года "Технологическое партнерство: формируя образ будущего" призвана продемонстрировать, что синергия инженеров, производителей и потребителей нацелена на интенсивное развитие промышленности. Формированию главных трендов этого процесса будет посвящен ряд дискуссий, в которых примут участие гости ИННОПРОМа как из России, так и из десятков стран мира.

В сессии НОВИКОМа "Программы и инструменты финансирования проектов технологического лидерства" с докладами выступят представители Минпромторга, Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, Правительства Москвы, финансовых экосистем и бизнеса. Эксперты обсудят механизмы поддержки промышленности, включая собственные программы банков, развитие инновационных финансовых инструментов, содействие экспорту российских технологий, продвижению высокотехнологичной продукции, в том числе на экспортные рынки. Дискуссия также коснется особенностей создания благоприятного инвестиционного климата в стране.

В рамках сессии, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей, старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева поделится опытом применения перспективного финансового инструмента — цифровых финансовых активов (ЦФА). К обсуждению запланированы такие вопросы, как преимущества ЦФА и развитие этого альтернативного рынка капитала на новом технологическом фундаменте.

НОВИКОМ активно задействует этот инновационный продукт финансирования в своей работе, выступая организатором и ключевым инвестором выпусков ЦФА. Банк имеет уникальный опыт выпуска ЦФА для организации оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, в ходе выставки НОВИКОМ проведет деловые встречи со своими партнерами — ведущими предприятиями российской промышленности.

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, объединяющая производителей и закупщиков со всего мира. Это площадка для демонстрации инновационных технологий, место обсуждения ключевых процессов в мировой экономике. Проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.