"Ингосстрах" отмечает увеличение выплат по имущественному страхованию по итогам первого квартала

По итогам первого квартала 2024 года "Ингосстрах" выплатил своим клиентам по имущественному страхованию более 350 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплаты увеличились на 45%. Больше всего зарегистрированных страховых случаев традиционно поступило от клиентов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Самые распространенные страховые случаи также не отличаются от аналогичного периода 2023 года — в топ 3 входит залив из вышерасположенной квартиры, аварии коммуникаций и вред имуществу других лиц (гражданская ответственность).

Необычный страховой случай за первый квартал 2024 года был зафиксирован в Пензенской области — в "Ингосстрах" был заявлен убыток, согласно которому стая агрессивных собак, блуждающая по местности, повредила забор клиента.

"Итоги первого квартала показали, что страховых случаев, связанных с имуществом, стало больше практически вполовину. Такие ситуации, как залив квартиры соседями сверху, умышленное причинение вреда и пожары становятся все более частыми — именно поэтому мы отмечаем важность страхования своего жилья. Страхование поможет получить выплату, если в доме или квартире произойдет потоп или пожар, животные повредят имущество или град разобьет окна — в "Ингосстрахе" полис можно собрать самостоятельно, добавив различные риски", — рассказал Николай Цветницкий, начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ "Ингосстраха".