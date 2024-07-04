"Ингосстрах" отмечает увеличение выплат по имущественному страхованию по итогам первого квартала

По итогам первого квартала 2024 года "Ингосстрах" выплатил своим клиентам по имущественному страхованию более 350 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплаты увеличились на 45%. Больше всего зарегистрированных страховых случаев традиционно поступило от клиентов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Самые распространенные страховые случаи также не отличаются от аналогичного периода 2023 года — в топ 3 входит залив из вышерасположенной квартиры, аварии коммуникаций и вред имуществу других лиц (гражданская ответственность).
Необычный страховой случай за первый квартал 2024 года был зафиксирован в Пензенской области — в "Ингосстрах" был заявлен убыток, согласно которому стая агрессивных собак, блуждающая по местности, повредила забор клиента.
"Итоги первого квартала показали, что страховых случаев, связанных с имуществом, стало больше практически вполовину. Такие ситуации, как залив квартиры соседями сверху, умышленное причинение вреда и пожары становятся все более частыми — именно поэтому мы отмечаем важность страхования своего жилья. Страхование поможет получить выплату, если в доме или квартире произойдет потоп или пожар, животные повредят имущество или град разобьет окна — в "Ингосстрахе" полис можно собрать самостоятельно, добавив различные риски", — рассказал Николай Цветницкий, начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.