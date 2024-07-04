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Страхование Финансы

"Ингосстрах" отмечает увеличение выплат по имущественному страхованию по итогам первого квартала

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого квартала 2024 года "Ингосстрах" выплатил своим клиентам по имущественному страхованию более 350 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплаты увеличились на 45%. Больше всего зарегистрированных страховых случаев традиционно поступило от клиентов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Самые распространенные страховые случаи также не отличаются от аналогичного периода 2023 года — в топ 3 входит залив из вышерасположенной квартиры, аварии коммуникаций и вред имуществу других лиц (гражданская ответственность).

Необычный страховой случай за первый квартал 2024 года был зафиксирован в Пензенской области — в "Ингосстрах" был заявлен убыток, согласно которому стая агрессивных собак, блуждающая по местности, повредила забор клиента.

"Итоги первого квартала показали, что страховых случаев, связанных с имуществом, стало больше практически вполовину. Такие ситуации, как залив квартиры соседями сверху, умышленное причинение вреда и пожары становятся все более частыми — именно поэтому мы отмечаем важность страхования своего жилья. Страхование поможет получить выплату, если в доме или квартире произойдет потоп или пожар, животные повредят имущество или град разобьет окна — в "Ингосстрахе" полис можно собрать самостоятельно, добавив различные риски", — рассказал Николай Цветницкий, начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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