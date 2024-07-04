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Общество

Прокуратура требует от самарского ТСЖ компенсацию для упавшего на льду ребенка

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Советского района Самары подала в суд иск в интересах 10-летнего ребенка, упавшего на тротуаре и получившего травму.

21 марта 2024 г. около дома № 3 в Севастопольском переулке ребенок поскользнулся на льду, упал, ударился спиной об асфальт и получил травму. Причиной этого была плохая уборка придомовой территории, которую обслуживает "ТСЖ Севастопольский".

Позже в надзорное ведомство за юридической помощью обратилась семья пострадавшего. Сейчас прокуратура требует с ТСЖ компенсацию морального и материального вреда на общую сумму 121 тыс. рублей.

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