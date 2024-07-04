Прокуратура требует от самарского ТСЖ компенсацию для упавшего на льду ребенка

Прокуратура Советского района Самары подала в суд иск в интересах 10-летнего ребенка, упавшего на тротуаре и получившего травму.
21 марта 2024 г. около дома № 3 в Севастопольском переулке ребенок поскользнулся на льду, упал, ударился спиной об асфальт и получил травму. Причиной этого была плохая уборка придомовой территории, которую обслуживает "ТСЖ Севастопольский".
Позже в надзорное ведомство за юридической помощью обратилась семья пострадавшего. Сейчас прокуратура требует с ТСЖ компенсацию морального и материального вреда на общую сумму 121 тыс. рублей.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?