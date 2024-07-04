Дело о ДТП с тремя погибшими дошло до суда в Самарской области

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело о ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В январе 2023 г. 36-летняя женщина ехала на Lada Kalina по трассе Самара — Бугуруслан. На 150 км дороги она в условиях гололеда не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым фургоном Hino под управлением 38-летнего мужчины. В результате на месте погибли сама автомобилистка и ее 43-летняя пассажирка. Позже в больнице скончалась 16-летняя пострадавшая. Водитель фургона не пострадал.

В отношении погибшей женщины, управлявшей легковушкой, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Во время расследования правоохранители планировали прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемой, но родственники автомобилистки не согласились с этим.