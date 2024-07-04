Дело о ДТП с тремя погибшими дошло до суда в Самарской области

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело о ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В январе 2023 г. 36-летняя женщина ехала на Lada Kalina по трассе Самара — Бугуруслан. На 150 км дороги она в условиях гололеда не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым фургоном Hino под управлением 38-летнего мужчины. В результате на месте погибли сама автомобилистка и ее 43-летняя пассажирка. Позже в больнице скончалась 16-летняя пострадавшая. Водитель фургона не пострадал.
В отношении погибшей женщины, управлявшей легковушкой, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Во время расследования правоохранители планировали прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемой, но родственники автомобилистки не согласились с этим.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.