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Общество

В Самарской области отключат ТВ-каналы

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В июле 2024 г. на мощных объектах телерадиовещания Самарской области проведут плановую профилактику с отключением трансляции телерадиоканалов.

Профилактика на РТС Самарской области будет проводиться с 8:00 до 17:00 местного времени:

— 9 июля на РТС Большая Глушица — с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов, телеканала "Самарское губернское телевидение", а также радиоканалов "Радио России" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;

— 11 июля на РТС Сергиевск — с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов, телеканала "Самарское губернское телевидение", а также радиоканалов "Радио России" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;

— 15 июля на РТС Самара (в зону охвата которой входят Новокуйбышевск и части Красноярского, Кинельского, Волжского районов) — с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов;

— 18 июля на РТС Сызрань — с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов, а также радиоканалов "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;

— 24 июля на РТПС Жигулевск (в зону охвата которой входят Тольятти и часть Ставропольского района) — с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов, а также радиоканалов "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;

— 16 июля на РТС Самара-Арена — с остановкой вещания радиоканалов "Радио России" и "Маяк" в аналоговом формате;

— 22 июля на РТПС Самара-Гагарин — с остановкой вещания радиоканала "Вести ФМ" в аналоговом формате.

Из-за профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 22 июля, с 8:00 часов до 17:00, планируется остановка трансляции телевизионного канала "Губерния" и радиоканала "Самарское губернское радио" на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

Расписание остановок технических средств (по московскому времени), предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя", а также во вкладке "Вещание" в бесплатном мобильном приложении "Телегид".

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).    

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