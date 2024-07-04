В Самарской области отключат ТВ-каналы

В июле 2024 г. на мощных объектах телерадиовещания Самарской области проведут плановую профилактику с отключением трансляции телерадиоканалов.
Профилактика на РТС Самарской области будет проводиться с 8:00 до 17:00 местного времени:
— 9 июля на РТС Большая Глушица — с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов, телеканала "Самарское губернское телевидение", а также радиоканалов "Радио России" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;
— 11 июля на РТС Сергиевск — с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов, телеканала "Самарское губернское телевидение", а также радиоканалов "Радио России" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;
— 15 июля на РТС Самара (в зону охвата которой входят Новокуйбышевск и части Красноярского, Кинельского, Волжского районов) — с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов;
— 18 июля на РТС Сызрань — с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов, а также радиоканалов "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;
— 24 июля на РТПС Жигулевск (в зону охвата которой входят Тольятти и часть Ставропольского района) — с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов, а также радиоканалов "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;
— 16 июля на РТС Самара-Арена — с остановкой вещания радиоканалов "Радио России" и "Маяк" в аналоговом формате;
— 22 июля на РТПС Самара-Гагарин — с остановкой вещания радиоканала "Вести ФМ" в аналоговом формате.
Из-за профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 22 июля, с 8:00 часов до 17:00, планируется остановка трансляции телевизионного канала "Губерния" и радиоканала "Самарское губернское радио" на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.
Расписание остановок технических средств (по московскому времени), предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя", а также во вкладке "Вещание" в бесплатном мобильном приложении "Телегид".
Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?