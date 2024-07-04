ВТБ в Самарской области увеличил продажи автокредитов в 5 раз

Жители Самарской области за первое полугодие 2024 года оформили в ВТБ более 5,3 тыс. автокредитов на общую сумму 6,6 млрд рублей. Это более чем в 5 раз превышает объем продаж кредитов на покупку автомобиля за сопоставимый период 2023 года.

Рекордный объем выдач пришелся на июнь — 1,4 млрд рублей. В первый месяц лета кредиты на покупку автомобиля в ВТБ получили свыше 1,1 тысячи человек. С начала года средний чек кредита изменился незначительно и составил 1,2 млн рублей. По сравнению с июнем прошлого года этот показатель вырос примерно на сто тысяч рублей.

В Самарской области самыми популярными марками машин, на которые жители получали кредиты, в первом полугодии 2024 года стали автомобили отечественного производства марки Lada, а также китайские иномарки "большой" тройки — Haval, Chery, Geely. За июнь топ-5 лидеров — Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 pro, Omoda C5. Дополнительным стимулом для потребителей стало предложение ВТБ по льготной ставке кредита для автомобилей (Chery, Changan и Omoda).

"Существенный рост продаж автокредитов подтверждает эффективность стратегии ВТБ по усилению внимания к розничным клиентам, предоставлению потребителям комфортных условий и дополнительных льготных продуктов. Мы видим, что в последние месяцы повышается интерес к первичному рынку, большим вниманием потребителей пользуются новые, недавно вышедшие на рынок китайские бренды. Среди отечественных марок, что, конечно, радует, — по-прежнему наша тольяттинская Lada, — отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков. — Мы усиливаем свои позиции на рынке автокредитования в Самарской области за счет индивидуальной работы с участниками рынка, запуска новых программ поддержки от автопроизводителей, а также усиления региональной команды ВТБ. Рассчитываю, что к концу года позиции ВТБ применительно к автобизнесу существенно прирастут".

В целом по России в ВТБ в первом полугодии спрос на автокредиты вырос более чем в три раза. По итогам января-июня деньги на покупку машин в банке получили более 219 тысяч клиентов. Общая сумма сделок приблизилась к 305 млрд рублей, пятую часть которых клиенты получили в июне. Портфель автокредитов ВТБ на 1 июля превысил 475 млрд рублей, увеличившись почти вдвое с начала года. Банк сохраняет лидерство на рынке: по итогам июня его доля по объему выдач достигла 29%*, рост с начала года — более чем на 9%. Доля ВТБ по портфелю автокредитов увеличилась с 12,5% на начало года до более чем 22%.

По оценке ВТБ, по итогам января-июня продажи автокредитов в России приблизились к 1,2 трлн рублей. Это почти вдвое превышает прошлогодний результат. В связи с наступлением отпускного сезона июньские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 5%, составив порядка 218 млрд рублей.

* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.