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Страхование Финансы

ВСК защитила автопарк нижегородского Министерства лесного хозяйства

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО автомобили Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Страховая защита действует до конца 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 257 транспортных средств из 34 межрайонных лесничеств, включая легковые, пассажирские, грузовые и рабочие автомобили. Стоимость контракта составила свыше 500 тыс. рублей.

Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК успешно сотрудничает с Министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области более трех лет.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области — орган региональной исполнительной власти, который обеспечивает охрану, воспроизводство и использование объектов животного мира и водных биологических ресурсов, сохраняет охотничьи ресурсы и развивает сферу товарного рыбоводства. По итогам 2023 года Нижегородская область заняла третье место в рейтинге Рослесхоза по оценке эффективности ведения лесного хозяйства в России.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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