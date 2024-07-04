ВСК защитила автопарк нижегородского Министерства лесного хозяйства

Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО автомобили Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Страховая защита действует до конца 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 257 транспортных средств из 34 межрайонных лесничеств, включая легковые, пассажирские, грузовые и рабочие автомобили. Стоимость контракта составила свыше 500 тыс. рублей.
Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК успешно сотрудничает с Министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области более трех лет.
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области — орган региональной исполнительной власти, который обеспечивает охрану, воспроизводство и использование объектов животного мира и водных биологических ресурсов, сохраняет охотничьи ресурсы и развивает сферу товарного рыбоводства. По итогам 2023 года Нижегородская область заняла третье место в рейтинге Рослесхоза по оценке эффективности ведения лесного хозяйства в России.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.