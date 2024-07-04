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Общество

В Самаре проведут Всероссийский Парад Семьи

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Самаре пройдет Всероссийский Парад Семьи.

Организаторами Парада Семьи являются Общероссийское общественное движение "Семья" и Общенациональная программа "В кругу семьи". Всероссийский Парад Семьи проводится как общественная инициатива, поддержанная государственными и церковными властями страны по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Самаре праздничные мероприятия пройдут 8 июля в Кирилло-Мефодиевском соборе (ул. Ново-Садовая, 260). Региональными организаторами Парада Семьи выступили Самарская епархия, Союз православных женщин, Всемирный русский народный собор, РОО "Объединение многодетных семей Самарской области", СООО поддержки Семьи и Детства "Вместе", общественные объединения "Русская Община. Самара" и "Сорок Сороков". В программе - молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским, крестный ход, праздничный концерт, угощение, русские народные забавы, мастер-классы и игры для детей. Начало праздника в 18:00.

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