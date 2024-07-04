В Самаре проведут Всероссийский Парад Семьи

В понедельник, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Самаре пройдет Всероссийский Парад Семьи.
Организаторами Парада Семьи являются Общероссийское общественное движение "Семья" и Общенациональная программа "В кругу семьи". Всероссийский Парад Семьи проводится как общественная инициатива, поддержанная государственными и церковными властями страны по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Самаре праздничные мероприятия пройдут 8 июля в Кирилло-Мефодиевском соборе (ул. Ново-Садовая, 260). Региональными организаторами Парада Семьи выступили Самарская епархия, Союз православных женщин, Всемирный русский народный собор, РОО "Объединение многодетных семей Самарской области", СООО поддержки Семьи и Детства "Вместе", общественные объединения "Русская Община. Самара" и "Сорок Сороков". В программе - молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским, крестный ход, праздничный концерт, угощение, русские народные забавы, мастер-классы и игры для детей. Начало праздника в 18:00.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?