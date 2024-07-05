Марат Павлов стал игроком "Ладьи"

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на три сезона с белорусским нападающим Маратом Павловым, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Павлов является воспитанником жлобинского "Металлурга", но на профессиональном уровне выступал только в юниорских сборных Беларуси в рамках местного молодежного первенства. В минувшем сезоне 17-летний форвард провел 62 матча в составе Беларуси U18 и набрал 46 (21+25) очков при показателе полезности "+38", став серебряным призером Высшей лиги.