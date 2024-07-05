Счетная палата: дождевую канализацию в Волгаре построили с нарушениями

Контрольно-счетная палата Самары проверила, насколько законно и эффективно были использованы средства городской казны при строительстве дождевой канализации в жилом районе "Волгарь". Выяснилось, что департамент градостроительства провел работы с нарушениями.

В КСП отметили, что в департаменте неэффективно использовали бюджетные средства.

"Выявлены случаи необоснованного завышения стоимости оборудования", - отмечается в сообщении.

Кроме того, объект не передали эксплуатирующей организации в период действия гарантийного обязательства производителя оборудования, что, в свою очередь, сделало невозможным предъявление претензий заводу-изготовителю в рамках гарантийных обязательств при наличии неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации установки очистки ливневых стоков.

По результатам проверки в адрес департамента градостроительства направлено информационное письмо с указанием выявленных нарушений и недостатков с рекомендациями по их устранению.

Информация по итогам мероприятия направлена главе города, председателю самарской городской думы.