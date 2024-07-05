Счетная палата: дождевую канализацию в Волгаре построили с нарушениями

Контрольно-счетная палата Самары проверила, насколько законно и эффективно были использованы средства городской казны при строительстве дождевой канализации в жилом районе "Волгарь". Выяснилось, что департамент градостроительства провел работы с нарушениями.
В КСП отметили, что в департаменте неэффективно использовали бюджетные средства.
"Выявлены случаи необоснованного завышения стоимости оборудования", - отмечается в сообщении.
Кроме того, объект не передали эксплуатирующей организации в период действия гарантийного обязательства производителя оборудования, что, в свою очередь, сделало невозможным предъявление претензий заводу-изготовителю в рамках гарантийных обязательств при наличии неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации установки очистки ливневых стоков.
По результатам проверки в адрес департамента градостроительства направлено информационное письмо с указанием выявленных нарушений и недостатков с рекомендациями по их устранению.
Информация по итогам мероприятия направлена главе города, председателю самарской городской думы.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...